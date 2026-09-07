Банковская карта, салфетка и опавший лист: уловки на платных парковках Петербурга больше не работают

Пешие инспекторы выявили более 11 тысяч нарушений в городе.

Лето в Петербурге получилось жарким для любителей бесплатной парковки. Чтобы не платить за стоянку в центре, водители идут на самые разные уловки. В ход идут банковские карты, бумажные салфетки, осенние листья и даже полный демонтаж госномеров.

Но обмануть систему становится всё сложнее.

За три летних месяца пешие инспекторы выявили более 11 тысяч нарушений, сообщили в Комитет по транспорту города.

Бумажка на номере больше не спасет

С июня по август инспекторы обходили улицы Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов. Именно здесь работает платная зона.

Итоги проверок впечатляют:

Почти 6,9 тысяч машин стояли с закрытыми номерами. Инспекторы вручную очистили их, чтобы стационарные камеры смогли зафиксировать авто.

стояли с закрытыми номерами. Инспекторы вручную очистили их, чтобы стационарные камеры смогли зафиксировать авто. Свыше 4,1 тысяч машин припарковались вообще без регистрационных знаков.

Пешие патрули как раз и появились для того, чтобы бороться с такими «невидимками». Обычные автомобили с камерами фиксации (парконы) проезжают мимо закрытого номера. А пеший инспектор просто подходит, снимает посторонний предмет и делает фото.

Места для инвалидов: каждый шестой — нарушитель

Отдельное внимание сотрудники уделяют специализированным парковкам. За лето они проверили около тысячи автомобилей, оставленных на местах для людей с инвалидностью.

Результат печальный: 161 водитель занял такое место незаконно. Сведений об их машинах не было в Федеральном реестре. Все данные уже передали в Госавтоинспекцию.

К слову, за такое нарушение грозит не просто штраф в 5 000 рублей, но и отправка машины на штрафстоянку.

Не только штрафуют, но и помогают

Не все автомобилисты нарушают правила намеренно. Многие просто путаются в приложениях или приезжают из других регионов и не знают местных нюансов.

Поэтому инспекторы работают и как консультанты. За лето они провели почти 2,5 тысячи разговоров с водителями. Они подробно объясняют, как правильно оплатить парковку и избежать лишних трат.

Почему проще заплатить, чем хитрить?

Сегодня час парковки для легкового автомобиля в центре Петербурга стоит 100 рублей. На оплату после остановки дается ровно 15 минут.

Если забить на правила или попытаться спрятать номер, экономия выйдет боком. Штраф за неоплаченную парковку в Петербурге составляет 3 000 рублей. Учитывая, что пешие инспекторы обходят улицы ежедневно, шанс «проскочить» стремится к нулю.

В итоге работа патрулей делает свое дело: хаотичной парковки в центре становится меньше, а свободное место для стоянки найти теперь намного проще.

Ранее «Городовой» рассказывал, где чаще всего штрафуют петербургских водителей за парковку.