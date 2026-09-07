Банковская карта, салфетка и опавший лист: уловки на платных парковках Петербурга больше не работают

Лето в Петербурге получилось жарким для любителей бесплатной парковки. Чтобы не платить за стоянку в центре, водители идут на самые разные уловки. В ход идут банковские карты, бумажные салфетки, осенние листья и даже полный демонтаж госномеров.
Но обмануть систему становится всё сложнее.
За три летних месяца пешие инспекторы выявили более 11 тысяч нарушений, сообщили в Комитет по транспорту города.
Бумажка на номере больше не спасет
С июня по август инспекторы обходили улицы Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов. Именно здесь работает платная зона.
Итоги проверок впечатляют:
- Почти 6,9 тысяч машин стояли с закрытыми номерами. Инспекторы вручную очистили их, чтобы стационарные камеры смогли зафиксировать авто.
- Свыше 4,1 тысяч машин припарковались вообще без регистрационных знаков.
Пешие патрули как раз и появились для того, чтобы бороться с такими «невидимками». Обычные автомобили с камерами фиксации (парконы) проезжают мимо закрытого номера. А пеший инспектор просто подходит, снимает посторонний предмет и делает фото.
Места для инвалидов: каждый шестой — нарушитель
Отдельное внимание сотрудники уделяют специализированным парковкам. За лето они проверили около тысячи автомобилей, оставленных на местах для людей с инвалидностью.
Результат печальный: 161 водитель занял такое место незаконно. Сведений об их машинах не было в Федеральном реестре. Все данные уже передали в Госавтоинспекцию.
К слову, за такое нарушение грозит не просто штраф в 5 000 рублей, но и отправка машины на штрафстоянку.
Не только штрафуют, но и помогают
Не все автомобилисты нарушают правила намеренно. Многие просто путаются в приложениях или приезжают из других регионов и не знают местных нюансов.
Поэтому инспекторы работают и как консультанты. За лето они провели почти 2,5 тысячи разговоров с водителями. Они подробно объясняют, как правильно оплатить парковку и избежать лишних трат.
Почему проще заплатить, чем хитрить?
Сегодня час парковки для легкового автомобиля в центре Петербурга стоит 100 рублей. На оплату после остановки дается ровно 15 минут.
Если забить на правила или попытаться спрятать номер, экономия выйдет боком. Штраф за неоплаченную парковку в Петербурге составляет 3 000 рублей. Учитывая, что пешие инспекторы обходят улицы ежедневно, шанс «проскочить» стремится к нулю.
В итоге работа патрулей делает свое дело: хаотичной парковки в центре становится меньше, а свободное место для стоянки найти теперь намного проще.
Ранее «Городовой» рассказывал, где чаще всего штрафуют петербургских водителей за парковку.