Пара сухих веточек — и мыши в погреб не суются: старый деревенский метод для защиты запасов

Как защитить погреб от мышей - народный лайфхак, проверенный временем

С наступлением осени мыши находятся в поисках защищенных и теплых мест, поэтому погреб с урожаем и прочими запасами становится для них лучшим вариантом. Жители деревень всегда знали, как бороться с грызунами. Для этой цели они использовали ветки полыни с резким запахом.

Почему использовалась именно полынь

Траву начинали заготавливать летом, поэтому ее не приходилось специально выращивать или покупать. Уже осенью веточки связывали в пучки. Даже после сушки полынь сохраняла резкий аромат.

Наши дедушки и бабушки выкладывали веточки полыни в тех местах, где хранили картофель, зерно и другие запасы. Пучки также размещали по углам, возле двери и в тех местах, где были мышиные ходы.

Куда выкладывать веточки полыни в погребе

Для отпугивания мышей хватит всего несколько пучков полыни. Максимальное внимание необходимо уделить дверям, вентиляции, трубам и любым щелям. Именно такие места особенно привлекают грызунов.

Также допускается использовать полынь возле емкостей с картошкой, морковью и прочими овощами. Но учтите, что сушеная трава не должна задевать урожай.

Постепенно запах полыни начинает выветриваться, поэтому старые пучки придется заменять на новые. Этот лайфхак имеет особую актуальность именно сейчас, когда вредители находятся в поисках теплого жилья.

В каких случаях полыни может быть мало

Сушеная трава относится к народным методам борьбы с грызунами, при этом она обладает лишь отпугивающим действием. Если мыши уже облюбовали ваш дом, то могут понадобиться и более серьезные меры, сообщает progoroduhta.ru.

Вывод

Полынь является проверенным народным средством от грызунов. Ее безопасно использовать даже в погребе, где хранится урожай. Для получения эффекта достаточно всего нескольких пучков сушеной травы.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова давно отказалась от использования ловушек и химикатов для избавления от мышей. Она отдала предпочтение именно полыни, сушит траву каждое лето, после чего использует всю осень и зиму. В погребе нет даже намека на грызунов.

Ранее портал “Городовой” рассказал про другой способ отпугивания мышей, который точно работает.