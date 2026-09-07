«Разве можно такое отменить?»: любимая песня губернатора, рок и опера зажгли праздник на Чёрном озере

В Приоратском парке Гатчины в девятый раз прошел популярный open-air фестиваль «Дым над водой. От классики до рока».

Название праздника «Дым над водой. От классики до рока» — это фанатский реверанс культовому треку Deep Purple и намек на место проведения. Главная сцена стояла прямо у воды — на Чёрном озере.

От Моцарта до рок-хитов

Что будет, если соединить скрипки и электрогитары? Получится «Дым над водой». За эту смелую идею отвечают дирижёр Михаил Голиков и его Симфонический оркестр Ленинградской области.

5 сентября со сцены звучало всё подряд: опера, джаз, рок-баллады и мелодии из любимых фильмов. Секрет фестиваля прост — здесь нет скучных рамок. Поэтому в толпе слушать музыку собираются и подростки, и пенсионеры.

Песни, которые знают все

Особой частью шоу стала музыка легендарного композитора Александра Зацепина. Именно он написал саундтреки к «Бриллиантовой руке», «Кавказской пленнице» и другим знаменитым фильмам.

Когда оркестр заиграл песню «Есть только миг», подпевать начал буквально весь парк. Такие мелодии объединяют поколения. Они живут десятками лет, как произведения Моцарта или Чайковского.

"Моя любимая песня — «Есть только миг». Разве можно такую музыку отменить или забыть?" - поделился губернатор Александр Дрозденко в своем канале.

Концерт с видом на историю

Природа Приоратского парка стала лучшей декорацией для фестиваля. Закат, водная гладь и свежий воздух создали отличную атмосферу.

В этом году гостей ждал приятный бонус. В парке как раз заканчивают реставрацию старинной водонапорной башни. Для всех желающих провели первые экскурсии по этому обновленному историческому месту.

Совсем скоро фестивалю исполнится 10 лет. «Дым над водой» снова доказал простую истину: хорошая музыка поднимает настроение и объединяет людей в любых ситуациях.

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