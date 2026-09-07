Как подтянуть живот за 10 дней - китайский метод: всего 3 упражнения

Мечта о плоском животе часто разбивается о скучные скручивания и изнурительные диеты, которые дают временный результат. Однако есть способ добраться до глубоких мышц, которые обычные тренировки почти не затрагивают.

Речь о дыхательных практиках — они работают с поперечной мышцей живота, создавая естественный корсет. Такой подход не отменяет физическую активность и правильное питание, но становится мощным дополнением к привычной рутине.

Три упражнения для глубоких мышц

Эти варианты мягко включают нужные зоны и не требуют специальной подготовки. Выполняйте их ежедневно по 5–10 минут, и результат не заставит себя ждать.

«Маятник»

Примите вертикальное положение, разместив кисти на талии. Совершайте круговые движения тазовой областью: устремляясь вперёд, наполняйте брюшную полость воздухом, отклоняясь назад — опустошайте её. Продолжайте движение по 60 секунд в каждом направлении. Это задействует мускулатуру тазового дна и дыхательную перегородку, стимулируя отток лимфы и насыщение тканей кислородом в зоне поясницы и низа живота.

«Сопротивление дыханию»

Разместите ладони поверх передней брюшной стенки. Вдыхая, выпячивайте её наружу, оказывая лёгкое противодействие руками. Выдыхая, аккуратно вдавливайте стенку внутрь, помогая себе ладонями. Выполните 3–4 цикла, затем увеличивайте до 10–15 повторений. Такой подход избирательно укрепляет глубокий мышечный слой, формирующий внутреннюю поддержку позвоночника и органов.

«Небо и опора»

Расставьте стопы на комфортную ширину. На вдохе плавно поднимайте прямые руки кверху, одновременно расширяя живот. На выдохе опускайте конечности вниз, а живот втягивайте. Сделайте 9–10 повторений. Это движение деликатно вытягивает боковые поверхности туловища, пробуждает внутренние мышечные пласты и повышает гибкость позвоночного столба.

Личное мнение

Автор «Городового» Алина Владимирова долго скептически относился к дыхательным практикам, считая их слишком мягкими для серьёзных изменений.

Однако после двух недель ежедневного выполнения этих упражнений она заметила, что живот стал заметно подтянутее, а поясница перестала болеть после рабочего дня. Теперь Алина включает этот комплекс в утреннюю разминку и рекомендует его всем, кто хочет улучшить форму без риска для спины и суставов. Кажется, что именно сочетание дыхания с осознанным движением даёт устойчивый результат, которого не достичь одними скручиваниями.

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