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5 минут перед сном — и лицо свежее утром: ни отёков, ни красных пятен. Работает лучше салона 5 минут перед сном — и лицо свежее утром: ни отёков, ни красных пятен. Работает лучше салона
Вечерний уход за кожей часто ассоциируется с дорогими сыворотками и сложными многоступенчатыми ритуалами. Однако есть методика, которая занимает всего пять минут, но даёт видимый результат уже через несколько дней.
26 июл 2026 02:25
Новости Петербурга Красота
Кладу ложку в холодильник — и ложусь спать: утром в зеркале королева красоты Кладу ложку в холодильник — и ложусь спать: утром в зеркале королева красоты
Утреннее отражение в зеркале с припухшими веками и одутловатыми скулами знакомо каждому, кто любит плотно поужинать или страдает от бессонницы. Задержка жидкости в тканях может быть вызвана десятком причин.
24 июл 2026 03:45
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