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Вечерний уход за кожей часто ассоциируется с дорогими сыворотками и сложными многоступенчатыми ритуалами. Однако есть методика, которая занимает всего пять минут, но даёт видимый результат уже через несколько дней.
Как быстро избавиться от седины
Утреннее отражение в зеркале с припухшими веками и одутловатыми скулами знакомо каждому, кто любит плотно поужинать или страдает от бессонницы. Задержка жидкости в тканях может быть вызвана десятком причин.
Когда в зеркале замечаешь первые серебряные нити, не стоит спешить с паникой или кардинальными переменами.
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