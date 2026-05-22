Шорты на лето: 5 супермодных тенденций – стилист Каширина раскрыла, где уместно их носить

Как правильно носить шорты в кафе и на работу.

Многие считают, что шорты – сугубо пляжная одежда. Однако вместо того, чтобы в прямом смысле этого слова париться в джинасах в пекло на работе, можно просто изучить модные тенденции.

Стилист Татьяна Каширина рассказала, что проблема не в шортах, а в том, какие именно вы надеваете. Вот 5 моделей, которые ломают стереотипы.

1. Карго: шорты для тех, у кого руки не свободны

Главная фишка — много накладных карманов. Они удлиненные, почти до колена. Выглядят как рабочая одежда, но в хорошем смысле.

Стилист советует: хотите расслабиться — наденьте с худи и мюлями. Хотите быть самой модной — с тонкой майкой и босоножками.

Куда идти: в парк, в кино, на детскую площадку.

2. Бермуды: те самые шорты, в которых не стыдно на родительском собрании

История началась на Бермудских островах, где британские военные укоротили свои форменные брюки. Сейчас это база.

Самый трендовый вариант — костюм. Жакет + бермуды из одной ткани. Можно носить вместе, можно по отдельности. С белой рубашкой или простым топом.

Куда идти: на работу, на свидание, на родительское собрание.

3. Микро-шорты: не для супермаркета, но для вечеринки — топ

Ультракороткие. Да, такие, которые мама назовет «трусами». Они до сих пор в тренде, но есть правило: их нельзя просто надеть и выйти.

Как носить? Многослойно. Поверх прозрачного платья или бельевой вариант с ветровкой и босоножками на каблуке.

Куда идти: на модную тусовку, на вечеринку, на свидание.

4. Спортшик: когда кроссовки и балетки встречаются в одном образе

Спортивные шорты ушли из зала в город. Их можно надеть с классической рубашкой — и это работает. С балетками — да, с пиджаком — тоже.

Секрет в контрасте: грубые спортивные шорты + элегантный верх = свежо и современно.

Куда идти: на прогулку, на свидание, даже в кафе с друзьями.

5. Джинсовые бермуды: мастхэв для ленивых, но стильных

Если вы купите только одни шорты в этом сезоне — берите эти. Они не кричат. Они просто работают.

Носить можно с чем угодно. Футболка, льняная рубашка, топ, свитер — все подходит. Даже носки с сандалями, если вам так нравится.

Куда идти: на прогулку, на работу в пятницу, в кафе.

А теперь главное: куда НЕЛЬЗЯ?

Татьяна Каширина расставила точки:

Прогулка и друзья — можно все.

Офис — только бермуды или костюмные шорты из плотной ткани. Никаких рваных и мини.

Ресторан и вечеринка — только вечерние модели: шелк, бархат, часть костюма.

Свадьба — нет. Даже не думайте.

Личное мнение автора

Скажу честно: сам долго считала шорты чем-то дачным или пляжным. Мне казалось, что тэто отличный вариант для шашлыков и рыбалки. Но теперь поняла, что просто не умела их выбирать.

Уже попробовала надеть карго. Ходила в парк, в кино, в кафе. А бермуды — это и вовсе открытие. В жару не жарко, выглядят аккуратно, как брюки, но не жарко.

