Домашний зефир, который получается с первого раза: без химии и магазинных добавок

Если вам надоели магазинные сладости с непонятным составом, обязательно попробуйте этот домашний клубничный зефир с нежной текстурой и ягодной начинкой. Способом приготовления этого воздушного десерта поделился автор Дзен-канала "Вкусно Просто Быстро".

Ингредиенты:

клубника — 300 г + 100 г,

сахар — 50 г + 450 г,

яичный белок — 1 шт.,

вода — 160 мл,

агар-агар — 8 г,

пектин NH — 3 г,

сахарная пудра — 100-150 г.

Приготовление

Клубнику измельчаю блендером и протираю через сито, чтобы убрать семечки. Получившееся пюре делю: часть уварю с 50 г сахара до густоты и полностью остужаю — это основа для зефирной массы.

Отдельно готовлю начинку: 100 г клубничного пюре довожу до кипения, добавляю смесь сахара и пектина, провариваю 1-2 минуты до густого состояния и остужаю в кондитерском мешке.

В сотейнике смешиваю воду, агар-агар и сахар, даю постоять 5 минут, затем довожу до кипения и варю сироп до 110 градусов, пока он не станет тягучим.

В миске взбиваю 120 г охлаждённого клубничного пюре с яичным белком до пышной светлой массы. Не прекращая взбивание, тонкой струйкой вливаю горячий сироп и взбиваю ещё 10-15 минут, пока масса не станет густой и устойчивой.

Перекладываю массу в кондитерский мешок и отсаживаю половинки зефира на пергамент. На часть заготовок добавляю каплю ягодной начинки или кусочек клубники и накрываю второй половинкой.

Оставляю зефир при комнатной температуре на 12-24 часа, чтобы он стабилизировался и покрылся лёгкой корочкой. После этого слегка присыпаю сахарной пудрой и соединяю половинки.

Примерное время приготовления: 1 час + 12-24 часа

Личный опыт

Для более более яркого вкуса, я заменяю клубнику на малину и добавляю немного лимонного сока для кислинки.

