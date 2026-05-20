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Возвратные заморозки и 8 июня: какие растения пора высаживать в открытый грунт в Ленобласти

Опубликовано: 20 мая 2026 21:56
 Проверено редакцией
Возвратные заморозки и 8 июня: какие растения пора высаживать в открытый грунт в Ленобласти
Возвратные заморозки и 8 июня: какие растения пора высаживать в открытый грунт в Ленобласти
Городовой ру
Настало время теплолюбивых растений.

Наконец-то пришло время, когда можно выдохнуть и полноценно заняться огородом. Судя по всему, лютые холода отступили. Пришла пора самых привередливых и теплолюбивых культур.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала "Городовому" какие культуры пора сажать и как не погубить рассаду.

Что высаживаем в открытый грунт

Сейчас самое время для «основного состава» любого огорода. Можно смело высаживать рассаду томатов и капусты. Если у вас на подоконнике заждалась тыква в горшочках — ей тоже пора на волю.

Елизавета Тихонова
Елизавета Тихонова Агроном

"В принципе, даже сейчас, хотя в нашей зоне последний срок заморозков — это 8 июня, до этого времени заморозки могут вернуться, сажать уже пора.

И я знаю, что один раз как-то 11 июня побило всю цветущую землянику. Но думаю, что в этом году заморозков уже не будет, потому что похолодание уже было", - говорит эксперт.

Даже если ночью приморозит до -1 или -2 градусов, теплая земля подстрахует корни и не даст растениям погибнуть.

Для тех, кто предпочитает сеять сразу в грядку, наступил черед:

  • Огурцов и кабачков;
  • Гороха и фасоли;
  • Свеклы и моркови.

Земля уже достаточно прогрелась, так что семена взойдут быстро.

Как защитить посадки (без лишней суеты)

Не нужно каждую ночь бегать с пленкой. Лишняя работа ни к чему.

"На ночь укрывать не нужно, только если резкое похолодание. Спанбонд держит -2 спокойно, а то и больше. Земля прогретая, от неё тепло идёт и растения сохраняются.

Растения сейчас пока небольшие, поэтому им сейчас пока ничего не угрожает", - отмечает агроном.

Полезный совет: используйте белый спанбонд (агроволокно). Он легкий, дышит и отлично держит тепла микроклимат.

Если ожидается мороз, можно накидать поверх укрытия сухих веток — это создаст дополнительную воздушную прослойку.

Важный нюанс: ночная температура

Помните, что для роста томатов и огурцов важен не только день, но и ночь.

  • Томаты замирают в росте, если ночью холоднее +10 градусов.
  • Огурцы вообще «впадают в депрессию» при +8.

Если ночи еще холодные, не спешите высаживать всё и сразу. Дайте растениям привыкнуть. Первые пару дней выносите рассаду на улицу на несколько часов для закалки.

Ранее «Городовой» рассказывал, как избавиться от проволочника на участке.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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