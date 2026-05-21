Петербург без связи: почему пропадает мобильный интернет и как теперь вызвать такси
Жители Петербурга и Ленобласти сегодня столкнулись с неприятным сюрпризом — мобильный интернет начал жутко тормозить или вовсе исчез. Губернатор официально подтвердил: это вынужденная мера.
Что случилось?
21 мая Александр Беглов прямо предупредил горожан: мобильный интернет могут ограничивать. Причина серьезная — безопасность и-за беспилотников. В Ленинградской области ситуация была еще острее.
Почему отключают именно интернет?
Многие задаются вопросом: как связаны дроны и мой телефон? Всё просто. Современные беспилотники часто используют сигналы сотовых вышек и GPS для навигации.
Когда операторы по просьбе силовиков снижают мощность сигнала или отключают 4G (LTE), «мозги» дрона путаются, и ему становится сложнее навестись на цель.
Как остаться на связи?
Александр Беглов дал простой совет: переходите на городской Wi-Fi.
- Почему Wi-Fi работает? В отличие от мобильной сети, сигнал Wi-Fi распространяется на короткие расстояния и не мешает работе систем ПВО.
- Где искать? В Петербурге работает сеть «Городской Wi-Fi». Точки доступа есть в парках, на центральных улицах и в метро. Существует специальная карта этих точек, лучше сохранить её себе заранее (в офлайн-режиме).
- Домашний интернет. Проводной интернет в квартирах работает без изменений. Если вы работаете из дома — вы в безопасности.
Что делать, если интернет пропал в дороге?
Если вы за рулем и навигатор «потерялся», попробуйте заранее скачать офлайн-карты (например, в Яндекс.Картах или 2ГИС). Они работают через спутник, и даже при отключении мобильного интернета вы сможете найти дорогу.