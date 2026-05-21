Успеть до 2029-го: как спасут последний работающий речной порт Петербурга за 2 миллиарда рублей

Речной вокзал может улучшить инфруструктуру для туристического облика города.

Петербург — морская столица, но с речными воротами у нас пока беда. Речной вокзал на проспекте Обуховской Обороны давно просит заботы.

Хорошие новости: власти наконец-то прикинули план спасения. На предпроектные работы ушел весь прошлый год, и теперь понятен масштаб бедствия и цена вопроса в 2 млрд рублей, сообщил изданию «Ведомости Северо-Запад» представитель «Агентства внешнего транспорта».

Почему это важно?

Начнем с того, что Речной вокзал в Петербурге сейчас — «один за всех». В навигацию 2025 года он остался единственным работающим портом для круизных теплоходов.

Отсюда люди уплывают на Валаам, в Кижи, в Москву и даже на юг — до Волги и Дона.

Туристов становится всё больше. Только за прошлый год пассажиропоток вырос на 14%, перевалив за 180 тысяч человек. Люди хотят путешествовать по воде, но комфорт на берегу пока, мягко говоря, «хромает».

Вокзал «устал» и просит ремонта

Специалисты обследовали причалы и вынесли вердикт: они на пределе. Часть из них признали «ограниченно работоспособными», а один причал и вовсе закрыли от греха подальше.

Эксперты говорят прямо: нынешние конструкции протянут максимум до 2029 года. Если ничего не сделать, город может остаться без речных круизов. Поэтому реконструкция — это не просто желание навести красоту, а необходимость.

Что именно сделают за 2 миллиарда?

Сумма в 2 млрд рублей звучит внушительно. На что пойдут деньги?

Укрепят причалы. Это самое дорогое и сложное. Нужно менять параметры гидротехнических сооружений.

Это самое дорогое и сложное. Нужно менять параметры гидротехнических сооружений. Углубят дно. Чтобы вокзал мог принимать современные и крупные лайнеры.

Чтобы вокзал мог принимать современные и крупные лайнеры. Безопасность и комфорт. Поставят новые павильоны для досмотра, обновят освещение и навигацию.

Поставят новые павильоны для досмотра, обновят освещение и навигацию. Сервис. Сделают нормальные зоны ожидания, туалеты и удобные переходы к городскому транспорту.

Кстати, полностью закрывать вокзал на время работ не будут. Круизы продолжатся, просто строителям придется подстраиваться под график судов.

Когда ждать перемен?

Тут ситуация неоднозначная. Официально в программе города стоит 2033 год. Но это очень долго. Чтобы ускорить процесс, город ищет частного инвестора (механизм ГЧП).

Логика простая: если бизнес вложится сейчас, вокзал обновят уже к 2027–2028 годам. Инвесторам это выгодно, ведь Речной вокзал может стать не просто «остановкой», а модным местом с кафе, магазинами и зонами отдыха. Это оживит бывший промышленный район и принесет деньги.

Что в итоге?

Речной вокзал сегодня — это «бутылочное горлышко». Туристов много, а инфраструктура старая. Если проект за 2 миллиарда удастся запустить вовремя, Петербург получит современный хаб, за который не будет стыдно перед гостями.

Речные круизы сейчас на пике популярности, и новый вокзал городу нужен «еще вчера».

Ранее «Городовой» рассказывал, как ночной запрет на катера изменит привычный развод мостов в Петербурге.