Купите запасной билет, а за старый деньги вернут»: фраза-ловушка, которая лишает петербуржцев отпуска
Представьте: вы уже пакуете чемоданы, как вдруг раздается звонок. Приятный голос сообщает, что ваш рейс отменяется или отель аннулировал бронь. Паника? Именно на это и рассчитывают преступники.
В Петербурге и других городах России набирает обороты новая схема обмана туристов. Разбираемся, как она работает и как защитить свой кошелек.
Срочно купите «запасной» билет!
Сценарий всегда похожий. Мошенник представляется сотрудником турфирмы или сервиса «Турпомощь». Он огорошивает новостью: поездка может сорваться. Но «выход» есть.
Вам предлагают немедленно купить резервный билет или перебронировать номер через них, сообщили в пресс-службе Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Обычно просят от 50% до 100% стоимости тура. При этом клянутся, что за старый билет деньги вернутся на карту позже. На самом деле — вы просто переводите деньги в карман преступнику, а «старый» билет никуда не исчезал.
Как вычислить обман за одну минуту
Мошенники — отличные психологи. Но у них есть слабые места. Вот что должно вас насторожить:
- Спешка и давление. Вам говорят: «Решайте сейчас, через пять минут билетов не будет!». Это главный признак манипуляции.
- Перевод на личную карту. Турфирмы не просят скинуть деньги на «Сбер» или «Тинькофф» простому человеку. Только официальные счета или ссылки на оплату.
- Странные названия. Звонящий может называть себя «Турпомощью», но путаться в деталях вашего договора или не называть свой ID.
- Мессенджеры. Вам пишут в WhatsApp или Telegram и присылают ссылки, которые выглядят почти как настоящие, но с одной лишней буквой в адресе.
Откуда они знают про ваш тур?
Многих пугает, что мошенники знают имя, направление и даты поездки. Всё просто: данные часто утекают из баз небольших отелей, авиакасс или после взлома почтовых ящиков.
Знание ваших данных — еще не повод верить человеку на слово.
Как проверить информацию на самом деле
Если вам позвонили с плохими новостями, сделайте глубокий вдох и выполните три шага:
- Зайдите в официальное приложение. Проверьте статус рейса в личном кабинете авиакомпании по номеру брони (PNR).
- Посмотрите онлайн-табло. На сайте аэропорта вылета всегда видно, отменен рейс или нет.
- Позвоните сами. Не перезванивайте на номер, с которого поступил звонок. Найдите официальный телефон вашего туроператора или отеля в документах, которые вам выдали при покупке.
Золотые правила безопасности
Чтобы не остаться и без денег, и без моря, запомните:
- Никому не говорите CVV-код (три цифры на обороте карты) и коды из СМС.
- Запишите все номера броней заранее. Пусть они будут в заметках телефона или на бумажке.
- Не платите через «левые» ссылки. Покупайте билеты только через проверенные сервисы и официальные сайты.
- Установите приложения. Официальные программы авиакомпаний и отелей — самый надежный источник информации.
Помните: настоящий турагент никогда не будет требовать от вас мгновенного перевода на личную карту в выходной день или глубокой ночью. Берегите свои нервы и деньги.
