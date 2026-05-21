Купите запасной билет, а за старый деньги вернут»: фраза-ловушка, которая лишает петербуржцев отпуска

Мошенники придумывают новые схемы в преддверии лета.

Представьте: вы уже пакуете чемоданы, как вдруг раздается звонок. Приятный голос сообщает, что ваш рейс отменяется или отель аннулировал бронь. Паника? Именно на это и рассчитывают преступники.

В Петербурге и других городах России набирает обороты новая схема обмана туристов. Разбираемся, как она работает и как защитить свой кошелек.

Срочно купите «запасной» билет!

Сценарий всегда похожий. Мошенник представляется сотрудником турфирмы или сервиса «Турпомощь». Он огорошивает новостью: поездка может сорваться. Но «выход» есть.

Вам предлагают немедленно купить резервный билет или перебронировать номер через них, сообщили в пресс-службе Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Обычно просят от 50% до 100% стоимости тура. При этом клянутся, что за старый билет деньги вернутся на карту позже. На самом деле — вы просто переводите деньги в карман преступнику, а «старый» билет никуда не исчезал.

Как вычислить обман за одну минуту

Мошенники — отличные психологи. Но у них есть слабые места. Вот что должно вас насторожить:

Спешка и давление. Вам говорят: «Решайте сейчас, через пять минут билетов не будет!». Это главный признак манипуляции. Перевод на личную карту. Турфирмы не просят скинуть деньги на «Сбер» или «Тинькофф» простому человеку. Только официальные счета или ссылки на оплату. Странные названия. Звонящий может называть себя «Турпомощью», но путаться в деталях вашего договора или не называть свой ID. Мессенджеры. Вам пишут в WhatsApp или Telegram и присылают ссылки, которые выглядят почти как настоящие, но с одной лишней буквой в адресе.

Откуда они знают про ваш тур?

Многих пугает, что мошенники знают имя, направление и даты поездки. Всё просто: данные часто утекают из баз небольших отелей, авиакасс или после взлома почтовых ящиков.

Знание ваших данных — еще не повод верить человеку на слово.

Как проверить информацию на самом деле

Если вам позвонили с плохими новостями, сделайте глубокий вдох и выполните три шага:

Зайдите в официальное приложение. Проверьте статус рейса в личном кабинете авиакомпании по номеру брони (PNR).

Посмотрите онлайн-табло. На сайте аэропорта вылета всегда видно, отменен рейс или нет.

На сайте аэропорта вылета всегда видно, отменен рейс или нет. Позвоните сами. Не перезванивайте на номер, с которого поступил звонок. Найдите официальный телефон вашего туроператора или отеля в документах, которые вам выдали при покупке.

Золотые правила безопасности

Чтобы не остаться и без денег, и без моря, запомните:

Никому не говорите CVV-код (три цифры на обороте карты) и коды из СМС. Запишите все номера броней заранее. Пусть они будут в заметках телефона или на бумажке. Не платите через «левые» ссылки. Покупайте билеты только через проверенные сервисы и официальные сайты. Установите приложения. Официальные программы авиакомпаний и отелей — самый надежный источник информации.

Помните: настоящий турагент никогда не будет требовать от вас мгновенного перевода на личную карту в выходной день или глубокой ночью. Берегите свои нервы и деньги.

