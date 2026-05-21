Городовой / Полезное / Хайям одной фразой объяснил, с кем общаться опасно: актуально и сейчас — от них нужно бежать сломя голову
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
10 см под куст – и голубику не унять: ягоды зреют наперегонки все лето – рекомендации по уходу от агронома Давыдовой Полезное
Подвязка огурцов – прошлый век: делаем вертикальную шпалеру – плодов будет больше, чем звёзд на небе Полезное
Книжный сад со среды по субботу: 8 тысяч поводов заглянуть на Малую Конюшенную этим летом Новости Петербурга
Пора забыть про шумные мегаполисы: какие города стоит посетить летом 2026 года - здесь уютно и красиво Полезное
«Может продолжаться и 10, и 14 дней»: синоптики рассказали надолго ли похолодание пришло в Петербург и когда ждать лето Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Хайям одной фразой объяснил, с кем общаться опасно: актуально и сейчас — от них нужно бежать сломя голову

Опубликовано: 21 мая 2026 11:04
Автор:
Анастасия Чувакова
 Проверено редакцией
Хайям одной фразой объяснил, с кем общаться опасно: актуально и сейчас — от них нужно бежать сломя голову
Хайям одной фразой объяснил, с кем общаться опасно: актуально и сейчас — от них нужно бежать сломя голову
Городовой ру
От них стоит бежать как можно дальше

Великий поэт Омар Хайям, живший около тысячи лет назад, продолжает оставаться одним из самых популярных мудрецов в мире и по сей день. В своих четверостишиях он не только рассуждает на актуальные темы, но и дает невероятно ценные советы своим читателям.

Одно из напутствий великого персидского поэта гласит:

Не оберешься срама ты, общаясь с дураком;
Прими поэтому простой совет о том,
Что лучше яд принять от мудреца,
Чем хоть бальзам, предложенный глупцом.

Из вышеизложенного следует, что на формирование личности человека значительное влияние оказывает его окружение. В связи с этим, критически важно проявлять избирательность в выборе круга общения.

Хайям настоятельно рекомендует стремиться к общению с интеллектуально развитыми людьми, поскольку это открывает возможности для приобретения новых знаний.

Не следует опасаться критики со стороны мудрых людей, так как в конечном итоге она послужит исключительно на благо. Внимательное отношение к их наставлениям способствует духовному и интеллектуальному росту, тем самым совершенствуя качество жизни.

Взаимодействие с не слишком умными людьми неизбежно влечет за собой негативные последствия. Не стоит принимать во внимание суждения таких личностей, поскольку они не только ошибочны, но и способны нанести ущерб вашей профессиональной репутации.

Ранее мы рассказали, как стоит поступать с предателями.

Полезное