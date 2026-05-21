Хайям одной фразой объяснил, с кем общаться опасно: актуально и сейчас — от них нужно бежать сломя голову
Великий поэт Омар Хайям, живший около тысячи лет назад, продолжает оставаться одним из самых популярных мудрецов в мире и по сей день. В своих четверостишиях он не только рассуждает на актуальные темы, но и дает невероятно ценные советы своим читателям.
Одно из напутствий великого персидского поэта гласит:
Не оберешься срама ты, общаясь с дураком;
Прими поэтому простой совет о том,
Что лучше яд принять от мудреца,
Чем хоть бальзам, предложенный глупцом.
Из вышеизложенного следует, что на формирование личности человека значительное влияние оказывает его окружение. В связи с этим, критически важно проявлять избирательность в выборе круга общения.
Хайям настоятельно рекомендует стремиться к общению с интеллектуально развитыми людьми, поскольку это открывает возможности для приобретения новых знаний.
Не следует опасаться критики со стороны мудрых людей, так как в конечном итоге она послужит исключительно на благо. Внимательное отношение к их наставлениям способствует духовному и интеллектуальному росту, тем самым совершенствуя качество жизни.
Взаимодействие с не слишком умными людьми неизбежно влечет за собой негативные последствия. Не стоит принимать во внимание суждения таких личностей, поскольку они не только ошибочны, но и способны нанести ущерб вашей профессиональной репутации.
