Всё лето готовлю настоящий турецкий лимонад: утоляет жажду на весь день

Он получается ярким, освежающим, с насыщенным цитрусовым вкусом и лёгкой кислинкой. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Алла Фомина".
Ингредиенты:
вода — 1,5 л,
сахар — 100-130 г,
апельсин — 1 шт.,
лимон — 1 шт.
Приготовление
Вливаю кипячёную воду комнатной температуры в глубокую ёмкость и растворяю в ней сахар, тщательно перемешивая. Апельсин и лимон промываю и обдаю кипятком, чтобы удалить загрязнения и усилить аромат.
Снимаю с цитрусов цедру, стараясь не задевать белую часть, чтобы не появилась горечь. Затем выжимаю из фруктов весь сок.
Добавляю цедру и сок в сладкую воду и хорошо перемешиваю, чтобы вкус стал насыщенным.
Переливаю смесь в чистую бутылку через лейку и убираю в холодильник на 2-4 часа, а лучше на ночь, чтобы напиток настоялся и раскрылся.
После настаивания процеживаю лимонад через сито, убирая цедру и возможные частички апельсина.
Примерное время приготовления: 10 минут + 2-4 часа на настаивание
Личный опыт
Я предпочитаю добавлять к соку чайную ложку корицы — так вкус получается гораздо интереснее.
Ранее мы писали о том, как приготовить праздничный салат "Капучино".