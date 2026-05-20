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Всё лето готовлю настоящий турецкий лимонад: утоляет жажду на весь день

Опубликовано: 20 мая 2026 20:01
 Проверено редакцией
Всё лето готовлю настоящий турецкий лимонад: утоляет жажду на весь день
Всё лето готовлю настоящий турецкий лимонад: утоляет жажду на весь день
Городовой ру
Если вы ищете идеальный напиток для жары, этот турецкий лимонад — именно то, что нужно.

Он получается ярким, освежающим, с насыщенным цитрусовым вкусом и лёгкой кислинкой. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Алла Фомина".

Ингредиенты:

вода — 1,5 л,
сахар — 100-130 г,
апельсин — 1 шт.,
лимон — 1 шт.

Приготовление

Вливаю кипячёную воду комнатной температуры в глубокую ёмкость и растворяю в ней сахар, тщательно перемешивая. Апельсин и лимон промываю и обдаю кипятком, чтобы удалить загрязнения и усилить аромат.

Снимаю с цитрусов цедру, стараясь не задевать белую часть, чтобы не появилась горечь. Затем выжимаю из фруктов весь сок.

Добавляю цедру и сок в сладкую воду и хорошо перемешиваю, чтобы вкус стал насыщенным.

Переливаю смесь в чистую бутылку через лейку и убираю в холодильник на 2-4 часа, а лучше на ночь, чтобы напиток настоялся и раскрылся.

После настаивания процеживаю лимонад через сито, убирая цедру и возможные частички апельсина.

Примерное время приготовления: 10 минут + 2-4 часа на настаивание

Личный опыт

Я предпочитаю добавлять к соку чайную ложку корицы — так вкус получается гораздо интереснее.

Ранее мы писали о том, как приготовить праздничный салат "Капучино".

Автор:
Александр Асташкин
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