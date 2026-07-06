Шеф-повар научил: 3 секрета, и картофельное пюре становится идеальным — без комочков, нежным, как крем

Картофельное пюре кажется простым блюдом, но даже у опытных хозяек оно иногда получается с комочками, клейким или водянистым. На самом деле есть несколько правил, которые гарантируют нежный, воздушный и однородный результат. О них рассказывает телеведущая 1 канал "Доброе утро" Мария Сурова.

После варки картофеля воду полностью сливают. Затем кастрюлю оставляют на плите без крышки на 2–3 минуты, чтобы из картофеля вышёл лишний пар и он немного подсох. Только после этого начинают толочь. Картофель нужно разминать толкушкой в сухом виде — тогда пюре получится без комочков. Соль добавляют сразу после закипания воды.

Блендер разрушает структуру картофельных клеток, выделяя крахмал, и пюре становится клейким, как из порошка. Для идеальной текстуры используют только толкушку — она сохраняет воздушность и натуральную консистенцию. Если нужно приготовить большое количество, картофель можно пропустить через мясорубку, но не через блендер.

Молоко обязательно доводят до кипения и вливают в картофель небольшими порциями, продолжая толочь. Холодное молоко делает пюре серым и ухудшает вкус. Можно использовать и картофельный отвар, но его также предварительно доводят до кипения. В конце добавляют сливочное масло и тщательно перемешивают.

Если пюре остыло, его разогревают на маленьком огне: на дно кастрюли или сковороды наливают немного молока или воды, выкладывают пюре, накрывают крышкой и прогревают 2–3 минуты. Затем перемешивают венчиком или толкушкой — текстура восстанавливается.

Я долго не могла понять, почему моё пюре получается то клейким, то с комочками. Перепробовала много способов, но результат был нестабильным. Пока однажды знакомая, которая работала в ресторанной кухне, не объяснила мне эти три правила. Оказалось, я просто не давала картофелю подсохнуть и использовала блендер. Когда я попробовала готовить по этим правилам — толкушкой, сухим картофелем и горячим молоком — пюре стало идеальным: воздушным, нежным, без комочков. Теперь я всегда готовлю только так и советую всем, кто хочет, чтобы пюре получалось как в хорошем ресторане.