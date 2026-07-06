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Город, который называют "северным Дубаем" - находится в Казахстане: роскошь тут на каждом шагу - что посмотреть

Опубликовано: 6 июля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Город, который называют "северным Дубаем" - находится в Казахстане: роскошь тут на каждом шагу - что посмотреть
Город, который называют "северным Дубаем" - находится в Казахстане: роскошь тут на каждом шагу - что посмотреть
Legion-Media
Город Казахстана, который нужно посетить каждому

При посещении Казахстана в первую очередь необходимо посетить Астану. Этот город с 1997 года является столицей страны. Он застраивается активными темпами, из-за чего многие называют Астану “северным Дубаем”.

Как добраться

В 16 км от столицы расположен аэропорт, но чаще всего туристы выбирают железнодорожное сообщение или добираются на собственном автомобиле через дороги: А-343 Астана - Петропавловск и М-36 Челябинск - Алма-Ата.

Legion-Media
Legion-Media

Что посмотреть

  • Байтерек. Так называют 105-метровую башню с золотым шаром на вершине.
  • Хан Шатыр. Торговый молл был построен по проекту британского архитектора Нормана Фостера. Это самый крупный ТРЦ в стране, а также самый большой шатер в мире.
  • Мечеть Хазрет Султан.Она является самой большой в Казахстане. Здание имеет белый цвет, четыре 77-метровых минарета.
  • Площадь Независимости. На главной площади Астаны проводятся военные парады и праздники.
  • Выставочный комплекс Экспо-2017. Самым впечатляющим объектом выставки является большая сфера высотой 80 метров. Внутри павильона находится Музей энергии будущего.
  • Дворец “Акорда”. Он входит в список самых красивых президентских резиденций мира. Узнать дворец легко по голубому куполу и золотому шпилю.

Legion-Media
Legion-Media

Когда ехать в Астану

“Летом в Астане душно и жарко, порой температура поднимается до 40 °C. А зимой регулярно опускается ниже −30 °C. Город официально признан самой холодной столицей всех стран СНГ. Лучшее время для прогулок по Астане — с конца апреля до начала июля и с сентября по октябрь, когда в город приходит тёплое и яркое бабье лето”, - сообщил портал “Яндекс-Путешествия”.

Legion-Media
Legion-Media

Опыт автора

"Я неоднократно посещала Астану. Город мне действительно напомнил Дубай. Здесь много роскошных небоскребов. Расстояния между локациями очень большие, поэтому без машины здесь будет сложно", - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какой город России называют "Сибирским Парижем".

Автор:
Полина Аксенова
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