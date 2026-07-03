Город, который называют "Сибирским Парижем" - обязателен для посещения: когда ехать, что посмотреть

Российский город, который находится рядом с озером Байкал

При посещении озера Байкал необходимо обязательно заехать в Иркутск. Этот город находится совсем рядом, при этом в нем есть что посмотреть.

Когда лучше ехать в Иркутск

Если вы намерены посетить только этот город с целью экскурсий и длительных прогулок, то лучше приезжайте в конце весны или в начале осени. В это время редко бывают дожди, при этом дневная температура составляет комфортные +17 градусов.

Если вы намерены посетить как Байкал, так и Иркутск, то лучше выбирать летнее время. Но стоит учесть, что в этот период тут много туристов. Температура воздуха летом - +20…+25 градусов. Вода нагревается до +18 градусов.

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Где остановиться в Иркутске

В городе лучше всего выбирать отели в центре. Ориентируйтесь на улицы Карла Маркса и Ленина. Здесь весьма многолюдно, однако вы сможете без проблем посетить главные достопримечательности.

Как провести день в городе

Лучше всего начинать утро с прогулки вдоль реки. Отсюда открывается вид на памятник Якову Похабову, который является основателем города, а также на Спасскую церковь с изумрудными куполами. Эта часть города считается самой старой. Именно из-за реки Ангара Иркутск называют "Сибирским Парижем".

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“Затем направляйтесь направо, на улицу Декабрьских Событий и поднимитесь по ней на Карла Маркса. А после продолжайте путь по улице дальше, к Александровскому саду: заодно увидите Белый дом в стиле ампир и красивый Краеведческий музей. Если захочется дополнить прогулку чем-то культурным, на перекрёстке с улицей Ленина сверните направо и дойдите до Художественного музея: познакомитесь с работами Айвазовского и Саврасова”, - сообщил портал “ПСЖР”.

После этого направляйтесь к парку культуры и отдыха, расположенному на острове Юность. Здесь можно прокатиться на колесе обозрения, увидеть Иркутск с высоты птичьего полета.

Далее посетите Иркутский дацан (буддийский храм) - он находится в 20 минутах от парка. Вечером обязательно загляните в парковой комплекс “Иерусалимская гора”. Отсюда открывается прекрасный вид на город.

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Опыт автора

“Я не посещала Иркутск до последнего, о чем позже пожалела. Прекрасный город, отличные люди, большое количество достопримечательностей. Обязательно приеду сюда еще раз”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал “Городовой” рассказал, какой город Турции стоит посетить ради завтраков.