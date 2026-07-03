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Штраф за видеорегистратор в 2026 году: что говорит ГИБДД и за что могут наказать

Опубликовано: 3 июля 2026 14:25
 Проверено редакцией
Городовой ру
Штраф за видеорегистратор в 2026 году: что говорит ГИБДД и за что могут наказать
фото legion-media
Водителям напомнили о правилах установки видеорегистратора в машине

Слухи о тотальном запрете видеорегистраторов в 2026 году снова всплывают в чатах автолюбителей — и снова заставляют водителей нервничать.

На деле всё куда спокойнее: ГИБДД не вводит новых ограничений, а лишь напоминает старые правила.

Что на самом деле грозит за видеорегистратор

Никакого отдельного «штрафа за регистратор» в законе нет. Ответственность возможна только по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ — если устройство мешает обзору водителя.

Тогда инспектор вправе вынести предупреждение или назначить штраф в 500 рублей. При этом в перечне неисправностей чётко указаны исключения: зеркала, дворники, встроенные антенны и элементы обогрева стекла не считаются нарушением, даже если частично закрывают вид.

То есть суть не в самом факте установки гаджета, а в том, перекрывает ли он водителю дорогу.

Как поставить регистратор и не рисковать

Вот простые ориентиры, которые реально работают:

  • берите компактные модели или вариант «зеркало» — такие почти не занимают места и не отвлекают взгляд;
  • лучшее место — за салонным зеркалом: устройство не попадает в поле зрения, но при этом снимает дорогу прямо по курсу;
  • если крепите на стекло, ставьте максимально высоко и по центру — так вы сохраните обзор и получите симметричную картинку;
  • не гонитесь за «установкой вне зоны дворников»: зоны очистки и зоны обзора не совпадают, а в дождь плохой ракурс просто испортит запись.

Вывод

Главное — не мешать себе видеть дорогу. Если регистратор не закрывает обзор и не требует переделки штатных систем авто, претензий быть не должно.

На практике инспекторы чаще ограничиваются устным замечанием и советом перевесить устройство, но лучше не проверять это на себе. Об этом сообщает автор канала "Автосправочная" (18+).

Личный опыт

Я всегда выбираю регистратор-зеркало: он незаметен, не бросается в глаза, и ни один инспектор ещё не делал замечаний. К тому же в плохую погоду картинка остаётся чёткой — ведь объектив находится в зоне работы дворников. Для меня это тот случай, когда удобство и безопасность совпадают.

Ранее «Городовой» рассказывал, что происходит на АЗС и как действовать автомобилистам.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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