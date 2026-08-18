"Сюрпризов" точно не будет: что нужно учитывать при выборе отеля для отдыха - ошибки допускает каждый

Неправильный выбор отеля способен испортить весь отдых, из-за чего необходимо проявить внимательность в этом деле. Важно не допускать некоторых ошибок, о которых точно не расскажут туроператоры и отельеры. На что стоит обратить внимание?

Отрицательные отзывы

Следует читать плохие отзывы только за последние месяцы, ведь предыдущие недочеты уже могут быть исправлены. Уделите внимание шумоизоляции, плохому персоналу.

Реальные фотографии

Нужно смотреть не те фото, которые были сделаны отелем, а реальные. Некоторые туристы оставляют фотографии в отзывах, что позволит понять, стоит ли туда вообще приезжать. Отель чаще всего не меняет фото годами.

Вид из окна

Если вам обещают красивый вид из окна, то не стоит верить на слово. Изучите схему отеля, посмотрите фотографии и местность на карте.

Письмо отелю

“Уже после брони, за пару дней до приезда, пишу отелю через сервис бронирования: сообщаю примерное время заезда, уточняю, всё ли в порядке с бронью, и вежливо перечисляю пожелания — высокий этаж, подальше от бара, ресторана и лифта. Ни разу не было, чтобы просьбу проигнорировали”, - сообщает канал “Путешествия с фотокамерой”.

Наличие парковки

Если на сайте отеля написано, что имеется парковка, то нужно в этом убедиться. Существует вероятность, что под этим словом подразумевается платная стоянка, которая вообще не относится к отелю. Важно снова изучать карты и отзывы отдыхающих.

Личный опыт

С хитростями отельеров можно столкнуться не только в Турции или Египте, но и даже в России. Именно поэтому важно уделить время проверке информации. Я никогда не выберу отель до тех пор, пока не узнаю о нем все.

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