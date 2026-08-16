Недооцененные города России, которые стоит посетить каждому - здесь мало туристов: список

Саратов
Помимо Волги в городе можно посмотреть купеческую архитектуру. Здесь есть усадьбы, доходные дома, особняки с лепниной. Также стоит обратить внимание на деревни, кирхи и кварталы, которые были построены поволжскими немцами. По городу можно гулять не просто часами, а целыми днями. Чаще всего Саратов остается в тени из-за Казани или Нижнего Новгорода.
Самара
В прошлом город являлся закрытым из-за авиационной, оборонной и космической промышленности. Редко можно услышать, как местные рекламируют свой город. Они привыкли жить в своем мире, где нет толп туристов. Раньше Самара считалась “запасной столицей”, поэтому город хорошо развит. Здесь много достопримечательностей, магазинов и ресторанов.
Архангельск
Когда речь заходит о Севере, то все сразу думают о Мурманске, из-за чего Архангельск всегда остается в стороне. Город является воротами в Арктику. Здесь есть белые ночи, красивая набережная, а также атмосфера настоящего Севера.
Дербент
“Дербенту больше 2000 лет. Это самый древний постоянно населенный город России, один из старейших в мире. Через крепость Нарын-Кала проходил Великий шелковый путь. Здесь жили персы, арабы, монголы, турки. Каждая эпоха оставила свой след”, - сообщает канал “Путешествия с фотокамерой”.
Здесь нет туристической атмосферы, но кипит настоящая жизнь. Местные являются очень приветливыми людьми, поэтому всегда будут рады приезжим.
Личный опыт
Саратов и Самара впечатляют своим масштабом, поэтому я очень люблю посещать эти города. Если вы в них еще не были, то многое потеряли.
Ранее портал "Городовой" рассказал, куда улететь отдыхать по цене ужина в ресторане.