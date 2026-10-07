3 ложки в тазик — и даже наждачные пятки снова бархатные: копеечный кухонный порошок вместо дорогого педикюра

Делаем пятки мягкими с помощью соды и увлажняющего крема

Осенью кожа пяток становится грубой, из-за чего напоминает наждачную бумагу. Можно пойти в салон, но там придется оставить достаточно денег. Про дорогой педикюр пора забыть, ведь есть народный способ размягчения пяток.

Для этого достаточно воспользоваться пищевой содой, которая была разведена в теплой воде. На 5 литров воды уйдет 3 столовые ложки средства, при этом продолжительность процедуры займет всего 10 минут.

Как проводить процедуру

В теплую воду нужно добавить 3 столовые ложки пищевой соды, размешать, после чего погрузить стопы на 10 минут. Ванночка не должна обжигать кожу, при этом и держать ноги больше указанного времени не стоит. Это может привести к дополнительной сухости кожи.

После ванночки стопы нужно протереть полотенцем и воспользоваться пемзой. Не стоит пытаться тереть пятки до гладкости, иначе они могут получить повреждения. Лучше действовать постепенно.

Что делать после ванночки

На пятки следует нанести крем, который увлажняет кожу. В его составе допускается наличие мочевины. Альтернативой крема станет обычный вазелин. После этого необходимо надеть носки из хлопка.

Благодаря размягчению, умеренному удалению огрубевших участков кожи и увлажнению пятки будут становиться мягче с каждым разом. Повторять процедуру необходимо всего 1-2 раза в неделю, сообщает usolie.info.

Важное уточнение: процедура допускается в том случае, если на коже нет трещин, кровоточивости, инфекции или грибка. При диабете лучше всего проконсультироваться с врачом, только после чего делать ванночку.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова наносит увлажняющий крем на кожу пяток каждый день, при этом ванночки из соды делает только раз в неделю. В воду можно также добавлять масло лаванды, эвкалипта.

Фото: Сгенерировано ИИ

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