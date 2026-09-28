Останетесь без ногтей: вот почему нельзя носить гель-лак дольше двух недель - ответ подолога

Гель-лак продолжает пользоваться популярностью у модниц, ведь он позволяет обеспечить стойкое и красивое покрытие. Но у него есть и серьезный недостаток, о котором никто не задумывается.
Подолог Киера Мур заявила, что из-за гель-лака можно остаться без ногтей. К подобным последствиям способна привести популярная привычка.
Что нужно учитывать при использовании гель-лака
Если выбор делается в пользу гель-лака, то необходимо учитывать сроки его снятия. Многие женщины привыкли носить покрытие долго, но временить со снятием точно не стоит. Это может закончиться проблемами со здоровьем. Идеальный срок снятия покрытия - 2-3 недели после нанесения.
В чем заключается опасность
Большую опасность для ногтей представляет псевдомонада, которая делает ногти синими или зелеными. Эта бактерия проявляет активность только в тот момент, когда гель-лак или акрил начинают отслаиваться от ногтя. В зазоре создаются идеальные условия для развития псевдомонады.
На данный момент не существует лечения от бактерии. Единственный вариант - удаление ногтя. После этого придется ждать несколько месяцев, ведь новый ноготь будет отрастать очень медленно, сообщает sovet.news.
Дополнительные меры защиты
- Выбирайте тех мастеров, которые используют для работы только стерильные инструменты.
- После мытья рук или душа обязательно сушите их, не допускайте задержки влаги.
- Мойте посуду и делайте уборку только в перчатках.
- Избегайте сколов геля, травмирования ногтевой пластины.
Личный опыт
Автор “Городового” Полина Аксенова знает о существовании такой бактерии от мастера по маникюру, поэтому она старается осуществлять снятие покрытия в нужные сроки. Также важно давать ногтевой пластине отдыхать, поэтому гель-лак не стоит делать постоянно.
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