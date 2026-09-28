Останетесь без ногтей: вот почему нельзя носить гель-лак дольше двух недель - ответ подолога

Гель-лак может быть опасен при длительной носке - названы причины

Гель-лак продолжает пользоваться популярностью у модниц, ведь он позволяет обеспечить стойкое и красивое покрытие. Но у него есть и серьезный недостаток, о котором никто не задумывается.

Подолог Киера Мур заявила, что из-за гель-лака можно остаться без ногтей. К подобным последствиям способна привести популярная привычка.

Что нужно учитывать при использовании гель-лака

Если выбор делается в пользу гель-лака, то необходимо учитывать сроки его снятия. Многие женщины привыкли носить покрытие долго, но временить со снятием точно не стоит. Это может закончиться проблемами со здоровьем. Идеальный срок снятия покрытия - 2-3 недели после нанесения.

В чем заключается опасность

Большую опасность для ногтей представляет псевдомонада, которая делает ногти синими или зелеными. Эта бактерия проявляет активность только в тот момент, когда гель-лак или акрил начинают отслаиваться от ногтя. В зазоре создаются идеальные условия для развития псевдомонады.

На данный момент не существует лечения от бактерии. Единственный вариант - удаление ногтя. После этого придется ждать несколько месяцев, ведь новый ноготь будет отрастать очень медленно, сообщает sovet.news.

Дополнительные меры защиты

Выбирайте тех мастеров, которые используют для работы только стерильные инструменты.

После мытья рук или душа обязательно сушите их, не допускайте задержки влаги.

Мойте посуду и делайте уборку только в перчатках.

Избегайте сколов геля, травмирования ногтевой пластины.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова знает о существовании такой бактерии от мастера по маникюру, поэтому она старается осуществлять снятие покрытия в нужные сроки. Также важно давать ногтевой пластине отдыхать, поэтому гель-лак не стоит делать постоянно.

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