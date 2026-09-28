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Останетесь без ногтей: вот почему нельзя носить гель-лак дольше двух недель - ответ подолога

Опубликовано: 28 сентября 2026 04:23
 Проверено редакцией
Останетесь без ногтей: вот почему нельзя носить гель-лак дольше двух недель - ответ подолога
Останетесь без ногтей: вот почему нельзя носить гель-лак дольше двух недель - ответ подолога
Городовой ру
Гель-лак может быть опасен при длительной носке - названы причины

Гель-лак продолжает пользоваться популярностью у модниц, ведь он позволяет обеспечить стойкое и красивое покрытие. Но у него есть и серьезный недостаток, о котором никто не задумывается.

Подолог Киера Мур заявила, что из-за гель-лака можно остаться без ногтей. К подобным последствиям способна привести популярная привычка.

Что нужно учитывать при использовании гель-лака

Если выбор делается в пользу гель-лака, то необходимо учитывать сроки его снятия. Многие женщины привыкли носить покрытие долго, но временить со снятием точно не стоит. Это может закончиться проблемами со здоровьем. Идеальный срок снятия покрытия - 2-3 недели после нанесения.

В чем заключается опасность

Большую опасность для ногтей представляет псевдомонада, которая делает ногти синими или зелеными. Эта бактерия проявляет активность только в тот момент, когда гель-лак или акрил начинают отслаиваться от ногтя. В зазоре создаются идеальные условия для развития псевдомонады.

На данный момент не существует лечения от бактерии. Единственный вариант - удаление ногтя. После этого придется ждать несколько месяцев, ведь новый ноготь будет отрастать очень медленно, сообщает sovet.news.

Дополнительные меры защиты

  • Выбирайте тех мастеров, которые используют для работы только стерильные инструменты.
  • После мытья рук или душа обязательно сушите их, не допускайте задержки влаги.
  • Мойте посуду и делайте уборку только в перчатках.
  • Избегайте сколов геля, травмирования ногтевой пластины.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова знает о существовании такой бактерии от мастера по маникюру, поэтому она старается осуществлять снятие покрытия в нужные сроки. Также важно давать ногтевой пластине отдыхать, поэтому гель-лак не стоит делать постоянно.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как избавиться от седины без профессиональных средств.

Автор:
Полина Аксенова
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