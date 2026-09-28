Для чего нужны цифры на кнопках джинсов - не для красоты: простое объяснение

Цифры на кнопках джинсов имеют важное значение - причину знают избранные

При покупке джинсов принято обращать внимание на материал, нашивку сзади. Лишь самые внимательные могут заметить, что на кнопках или заклепках вещи есть цифры неизвестного значения.

Обычно код состоит из трех или четырех цифр. Какое значение он имеет?

Обозначение фабрики

Официальные бренды имеют свой код, который обязательно указывают на кнопках или заклепках. Благодаря этим цифрам компания сумеет отследить предприятие, на котором выпустили каждую пару джинсов.

Какие марки джинсов маркируют кнопки и заклепки

Изначально этот стандарт был придуман компанией Levi's, которая выпускает джинсы уже более 150 лет. Позже и другие крупные производители начали так делать. Среди них:

Американские бренды: Wrangler и Lee;

Японские бренды: Edwin, Iron Heart, Samurai, Momotaro;

Европейские бренды: Diesel и G-Star RAW.

Как защититься от подделки

Цифры, которые указаны на заклепках и кнопках, должны полностью совпадать с кодом на тканевом ярлыке. Если номера отличаются или вообще отсутствуют, то существует большая вероятность, что перед вами подделка. Важно отметить, что более бюджетные и менее известные производители чаще всего вообще не используют никаких цифр.

Эта информация распространяется только на вышеуказанные бренды.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова никогда не сталкивалась с подделками знаменитых брендов джинсов. Большое значение имеет и место покупки. Лучше всего приобретать их в фирменных магазинах или крупных торговых комплексах.

Ранее портал “Городовой” рассказал, для чего нужна кожаная нашивка на джинсах.