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Зачем нужна кожаная нашивка на джинсах сзади — оказывается, она не для красоты: выполняет 3 задачи

Опубликовано: 27 сентября 2026 02:06
 Проверено редакцией
Зачем нужна кожаная нашивка на джинсах сзади — оказывается, она не для красоты: выполняет 3 задачи
Зачем нужна кожаная нашивка на джинсах сзади — оказывается, она не для красоты: выполняет 3 задачи
Городовой ру
Кожаная нашивка на джинсах была придумана более 100 лет назад

На любых джинсах можно увидеть нашивку сзади, при этом такая деталь встречается как у бюджетных, так и дорогих марок. Кажется, что она нужна ради красоты, но это не так. Мало кто понимает истинное назначение этой детали.

Оказывается, что у нее есть несколько предназначений. Все было придумано еще в XIX веке.

Борьба с подделками

Впервые кожаные нашивки на джинсах появились в XIX веке, когда компания Levi's попыталась защитить свою продукцию от подделок. На тот момент покупатели могли отличать качественные джинсы от подделок. Позже идею с нашивкой подхватили и другие производители.

Укрепление материала

Кожаная нашивка стягивает и делает материал в районе пояса более прочным. Благодаря этой детали снижался риск разрывов и деформации.

Наличие важной информации

Раньше на кожаной нашивке размещали не только логотип, но и размер, номер серии. Покупатель мог понять многое, посмотрев на эту деталь.

Подробнее о современных нашивках

Сейчас для нашивок кожу используют все реже, так как ей на смену пришел другой материал. Речь идет о жакроне, который изготавливается из переработанной целлюлозы и древесных волокон. Самым дешевым вариантом является картон, пропитанный смолами, сообщает "Киноафиша".

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова научилась выбирать джинсы по этим нашивкам. У хороших производителей они выглядят качественно, а у посредственных - имеют заломы, являются надорванными. Практика показывает, что штаны с некачественными нашивками быстрее рвутся.

Ранее портал “Городовой” рассказал, зачем класть джинсы в морозильник.

Автор:
Полина Аксенова
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