Есть ли срок годности у бензина - как долго его можно хранить в канистре: ответ эксперта

В идеальных условиях — герметичная тара, постоянная температура, полная темнота — бензин сохраняет свойства около года. В домашних условиях добиться этого невозможно. Канистра пропускает воздух, температура меняется, пластик может пропускать свет.
Безопасный срок хранения в канистре сокращается до трех-шести месяцев. Учтите, что с момента выхода с завода до заправки проходит один-два месяца. Значит, реальный запас времени у вас — четыре-пять месяцев, а при плохих условиях — один-два.
Чем опасен старый бензин
Топливо — сложная смесь углеводородов. Легкие фракции постепенно испаряются, октановое число падает. Кислород запускает окисление, появляются смолы и осадок. Такая жидкость забивает форсунки и фильтры, оставляет нагар на клапанах и поршнях.
Современные турбированные моторы особенно чувствительны к качеству топлива. Заправка старым бензином грозит потерей мощности, детонацией и дорогим ремонтом.
Как хранить и использовать остатки
Если без запаса не обойтись, берите металлическую канистру или специальную пластиковую с маркировкой HDPE. Заполняйте ее почти полностью, оставляя место для расширения. Держите в темном прохладном месте.
Перед использованием проверьте цвет и запах: потемнение и резкий запах говорят о порче.
В баке автомобиля бензин тоже стареет. Если топливо стоит там дольше трех месяцев, разбавьте его свежим в пропорции один к одному. Лучший совет — не делайте больших запасов. Держите бак заполненным наполовину и обновляйте топливо каждые несколько недель.