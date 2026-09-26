Беру столовую ложку, ведро воды, 2 горсти удобрения - и под куст смородины: ягоды с наперсток, а урожая видимо-невидимо

Используем перегной, суперфосфат и большое количество воды - смородина дает урожай без устали

Черная смородина нуждается в подкормке не только весной или летом, но и осенью. Внесение удобрений в этот период будет способствовать хорошей урожайности в новом сезоне. Важно подобрать те компоненты, которые точно не навредят, а принесут сплошную пользу.

Какое удобрение подойдет

Осенью нельзя использовать азот, поэтому лучше отдать предпочтение фосфору. Он в достаточном количестве содержится в суперфосфате. Вносить это удобрение следует по периметру куста, ведь там находятся молодые корни, которые хорошо всасывают питательные вещества.

Как вносить

Выкопайте бороздку вокруг куста глубиной 10-15 см, после чего внесите суперфосфат из расчета 40-60 г/м2. Точная дозировка зависит от размера куста. После этого достаточно присыпать борозду грунтом.

Что делать дальше

Когда температура воздуха опустится до +2…+5 градусов, то следует провести влагозарядный полив. В этот момент вегетация уже практически прекратилась, однако корни имеют способность к поглощению влаги.

Под молодые кусты нужно выливать 10-20 литров воды, а под взрослые - 30-50 литров.

Использование перегноя

После промерзания грунта необходимо промульчировать прикорневую зону перегноем. Такая процедура должна совершаться раз в 2-3 года.

“Это защита корней в регионах, где зимой невысокий уровень снега, а зимы суровые. И весной - это обильное питание для корней. Талые воды унесут избыток нитратного азота, который смородина не любит, но добрая часть ей достанется. Ведь пробуждаются корни очень рано”, - сообщает блогер на канале “В саду у Валентинки”.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова выращивает на своем участке два куста смородины. Использование суперфосфата, перегноя и обильного полива позволяет подготовить кусты к зиме, а также повысить урожайность минимум в два раза.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как правильно сажать яблоню осенью.