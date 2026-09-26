Заглянул в фирменный магазин Совхоза имени Ленина: что там можно купить и какие цены

Блогер посетил магазин Совхоза имени Ленина и поделился своим мнением

Автор дзен-канала “ЖЖитель: путешествия и авиация” посетил магазин совхоза имени Ленина в Подмосковье, который находится рядом с Каширским шоссе. В торговой точке продают продукцию собственного производства, также там есть товары партнеров. Блогер поделился своими впечатлениями о посещении магазина.

Что продается в магазине

Магазин имеет стильное оформление, из-за чего в нем приятно находиться. Особой популярностью тут пользуются фирменные соки, которые продаются в упаковках по 3 литра. Стоимость вполне хорошая - 370 рублей за упаковку. Также в продаже можно увидеть узвар из шиповника и груш. Его цена начинается от 90 рублей за литр. Из напитков стоит обратить внимание и на молоко, которое продается в автомате по 80 рублей за литр.

Среди товаров партнеров стоит обратить внимание на продукцию Козельского молочного завода, колбасы, среди которых даже есть вариант с названием “Заветы Сталина”.

В продаже можно встретить и фрукты, ягоды. Летом обычно продается клубника, но сейчас в фирменном магазине можно найти яблоки и малину. Ягоды выглядят очень красиво, но стоимость весьма высокая - 1000 рублей за килограмм. Яблоки, выращенные на совхозе, продаются всего за 150 рублей за кг.

Любители меда могут увезти отсюда баночку цветочного лакомства. За 250 г нужно будет заплатить 280 рублей.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова была в этом магазине летом 2026 года. Товар удивил своим качеством, ведь сейчас можно редко увидеть такую вкусную и свежую продукцию. Особенно автору понравились местные соки, узвары, а также сырокопченая колбаса.

Отзывы

anna spiridonova: “Дочка моя очень любит сок марки "Удачный", который производится в совхозе имени Ленина, поэтому я решила зайти в этот магазин, чтобы купить этот напиток. Сок вкусный. Как из детства. В ассортименте есть соки из яблока и земляники, овощные соки, сок из яблока и облепихи. Но самый мой любимый - это сок из яблока с черноплодной рябиной”. Pruzhnka: “Ассортимент магазина небольшой. Дорого, но все очень вкусно. После таких продуктов понимаешь, что товары для массового покупателя не такие вкусные и натуральные. Поэтому иногда можно побаловать себя и купить что-то подороже”.

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