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Не «Сенька» и прочее «старье»: в новом сезоне закуплю семена другого сорта – не боится фитофторы, на вкус слаще меда

Опубликовано: 26 сентября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Не «Сенька» и прочее «старье»: в новом сезоне закуплю семена другого сорта – не боится фитофторы, на вкус слаще меда
Не «Сенька» и прочее «старье»: в новом сезоне закуплю семена другого сорта – не боится фитофторы, на вкус слаще меда
Городовой ру
Этот сорт не боится болезней и непогоды

Опытные садоводы начинают закупку семян томата сорта «Дрова» с осени, учитывая высокий спрос и ограниченное предложение в розничных сетях в разгар сезона.

Описание сорта

Данный детерминантный штамбовый сорт среднераннего срока созревания демонстрирует высокую урожайность: от 8,1–8,3 кг/м² в открытом грунте до 9 кг/м² в тепличных условиях.

Сорт предназначен для культивирования как в открытом, так и в закрытом грунте. Средняя масса плода составляет около 100 г; мякоть отличается плотностью, сочностью и выраженным сладковатым вкусом. Высота куста варьируется от 60 до 80 см.

Характеристики плодов

Плоды универсальны в применении: они подходят для употребления в свежем виде, консервирования, сушки, а также производства томатного сока и обладают хорошей лежкостью.

Преимуществом сорта «Дрова» является высокая устойчивость к наиболее распространенным патогенам, включая фитофтороз, вершинную гниль и пятнистость, что минимизирует риски при выращивании.

Ранее мы рассказали о сорте томатов «Деревенский F1».

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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