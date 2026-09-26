Не «Сенька» и прочее «старье»: в новом сезоне закуплю семена другого сорта – не боится фитофторы, на вкус слаще меда

Опытные садоводы начинают закупку семян томата сорта «Дрова» с осени, учитывая высокий спрос и ограниченное предложение в розничных сетях в разгар сезона.
Описание сорта
Данный детерминантный штамбовый сорт среднераннего срока созревания демонстрирует высокую урожайность: от 8,1–8,3 кг/м² в открытом грунте до 9 кг/м² в тепличных условиях.
Сорт предназначен для культивирования как в открытом, так и в закрытом грунте. Средняя масса плода составляет около 100 г; мякоть отличается плотностью, сочностью и выраженным сладковатым вкусом. Высота куста варьируется от 60 до 80 см.
Характеристики плодов
Плоды универсальны в применении: они подходят для употребления в свежем виде, консервирования, сушки, а также производства томатного сока и обладают хорошей лежкостью.
Преимуществом сорта «Дрова» является высокая устойчивость к наиболее распространенным патогенам, включая фитофтороз, вершинную гниль и пятнистость, что минимизирует риски при выращивании.
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