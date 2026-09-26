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Беру помидоры и немного сыра — и обычная курица превращается в отличный ужин

Опубликовано: 26 сентября 2026 18:02
 Проверено редакцией
Беру помидоры и немного сыра — и обычная курица превращается в отличный ужин
Беру помидоры и немного сыра — и обычная курица превращается в отличный ужин
Городовой ру
Куриное филе с помидорами и сырной «шубой» — простое блюдо, которое выглядит празднично и остаётся сочным. 

Куриное филе легко превратить в блюдо, которое выглядит празднично и остаётся сочным. Достаточно помидоров, сметанного соуса и щедрого слоя сыра — получится аппетитная «шуба», под которой мясо не пересыхает.

Ингредиенты и подготовка

Возьмите 600–700 г куриного филе, 2–3 помидора, 120–150 г твёрдого сыра, 3–4 ст. ложки сметаны, 1–2 зубчика чеснока, по желанию чайную ложку горчицы, соль, перец, паприку или специи для курицы, масло для формы и зелень.

Процесс приготовления:

  1. Филе промойте, обсушите и нарежьте порционными кусками.
  2. Если куски толстые, разрежьте их вдоль или слегка отбейте — так они приготовятся равномерно.
  3. Посолите, поперчите, добавьте специи.
  4. Помидоры нарежьте кружочками, сыр натрите на крупной тёрке.
  5. Для соуса смешайте сметану с измельчённым чесноком, солью и перцем, при желании добавьте горчицу.

Сборка и запекание

Форму смажьте маслом, уложите филе в один слой. Распределите сверху сметанный соус, затем разложите помидоры и щедро посыпьте сыром. Запекайте при 180 C 25–35 минут: мясо должно пропечься, а сыр — расплавиться и подрумяниться. Перед подачей добавьте свежую зелень. Гарниром подойдут картофель, рис или овощной салат.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова готовит это блюдо часто. Она советует отбивать филе до одинаковой толщины, чтобы оно пропеклось равномерно. Ещё один её приём: в сметанный соус она добавляет чайную ложку лимонного сока — вкус становится свежее. А чтобы сыр не подгорел, первые 15 минут она держит форму под фольгой, затем снимает её для румяной корочки.

Блюдо простое, но выглядит нарядно и всегда получается сочным.

Ранее мы рассказали, как приготовить запечённую картошку с хрустящей корочкой.

Автор:
Евгения Сухова
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