Смешиваю кору и мох – и даже ленивый антуриум зацвел: 3 уходовых хитрости

Антуриум может выглядеть здоровым, наращивать крупные листья, но месяцами не выпускать цветоносов. Причина часто кроется не в подкормках, а в состоянии корневой системы и объёме горшка.
Рыхлый субстрат и дренаж — залог здоровья корней
Плотная земля для антуриума губительна. После полива она превращается в мокрый ком, корни задыхаются и загнивают. Нужен воздухопроницаемый состав: мелкая кора, грубоволокнистый торф, сфагнум, древесный уголь и перлит. Такая смесь удерживает влагу, но оставляет воздушные промежутки. На дно горшка уложите дренаж из керамзита слоем 2–3 см. Обязательны дренажные отверстия. После полива сливайте воду из поддона — постоянно мокрые корни опаснее кратковременной засухи.
Компактный горшок стимулирует цветение
Не пересаживайте антуриум в слишком просторную ёмкость. В большом объёме влага испаряется медленно, особенно там, куда корни ещё не добрались. Достаточно горшка на 2–3 см шире предыдущего. Антуриум хорошо цветёт, когда корневая система занимает значительную часть объёма. Но одного горшка мало: нужны яркий рассеянный свет, тепло и правильный полив.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова пересадила антуриум в смесь коры, перлита и угля, взяла горшок на пару сантиметров шире. Через месяц появился первый цветонос. Её совет: поливайте только после того, как верхний слой субстрата просохнет, и используйте прозрачный горшок — так видно, как растут корни и когда пора поливать.
Если антуриум не цветёт, проверьте корни и горшок, а не ищите чудо-удобрение. Рыхлый грунт, дренаж и компактная ёмкость — основа, а свет и полив завершат дело.
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