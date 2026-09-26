Смешиваю кору и мох – и даже ленивый антуриум зацвел: 3 уходовых хитрости

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Плеснула в горшок — и от гераней глаз не оторвать: покрылись шапками цветов — молодые черенки не отстают от взрослых кустов

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1 ложка в шампунь — и волосы держат объем у корней почти неделю: идеальный лайфхак для осени

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Не пустит корни и не высохнет даже в душной квартире: нашел способ сохранить чеснок до весны — нужна обычная пищевая сода

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Сыплю в горшок такой пепел – и спатифиллум выдаёт белые «паруса» целыми букетами: все дело в составе подкормки

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2 пригоршни под корень — и антуриум выдает "алые паруса" каждый день: стреляет ими как из пушки

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