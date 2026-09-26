Рецепт пиццы «Минутка» на сковороде: тесто готовится из кефира и яиц, 15 минут – и ароматное блюдо у вас на столе

Рекомендуем быстрый рецепт «ленивой» пиццы на сковороде, позволяющий сократить время приготовления без использования духового шкафа. Данный бездрожжевой вариант готовится в течение 15 минут.
Ингредиенты для основы:
- яйца — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- кефир или сметана — 8 ст.л.;
- мука — 8–9 ст.л.;
- разрыхлитель — ½ ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- наполнители по предпочтениям (мясные изделия, сыр, овощи, зелень);
- томатный соус или кетчуп, майонез;
- сушеный базилик, соль.
Технология приготовления:
1. Соедините яйца с солью, добавьте кефир комнатной температуры. Постепенно введите муку с разрыхлителем до получения однородной массы.
2. Вылейте тесто на разогретую сковороду с растительным маслом и готовьте под крышкой в течение пяти минут.
3. Переверните основу после образования румяной корочки и обжаривайте еще пять минут.
4. Нанесите томатный соус, распределите начинку, добавьте специи и базилик.
5. Накройте сковороду крышкой и доведите пиццу до готовности в течение пяти минут.
Блюдо считается готовым после того, как сыр полностью расплавится. При желании готовую пиццу можно украсить зеленью.
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