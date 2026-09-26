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Рецепт пиццы «Минутка» на сковороде: тесто готовится из кефира и яиц, 15 минут – и ароматное блюдо у вас на столе

Опубликовано: 26 сентября 2026 19:16
 Проверено редакцией
Рецепт пиццы «Минутка» на сковороде: тесто готовится из кефира и яиц, 15 минут – и ароматное блюдо у вас на столе
Рецепт пиццы «Минутка» на сковороде: тесто готовится из кефира и яиц, 15 минут – и ароматное блюдо у вас на столе
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Ленивая пицца на сковороде – простой рецепт

Рекомендуем быстрый рецепт «ленивой» пиццы на сковороде, позволяющий сократить время приготовления без использования духового шкафа. Данный бездрожжевой вариант готовится в течение 15 минут.

Ингредиенты для основы:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • кефир или сметана — 8 ст.л.;
  • мука — 8–9 ст.л.;
  • разрыхлитель — ½ ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • наполнители по предпочтениям (мясные изделия, сыр, овощи, зелень);
  • томатный соус или кетчуп, майонез;
  • сушеный базилик, соль.

Технология приготовления:

1. Соедините яйца с солью, добавьте кефир комнатной температуры. Постепенно введите муку с разрыхлителем до получения однородной массы.

2. Вылейте тесто на разогретую сковороду с растительным маслом и готовьте под крышкой в течение пяти минут.

3. Переверните основу после образования румяной корочки и обжаривайте еще пять минут.

4. Нанесите томатный соус, распределите начинку, добавьте специи и базилик.

5. Накройте сковороду крышкой и доведите пиццу до готовности в течение пяти минут.

Блюдо считается готовым после того, как сыр полностью расплавится. При желании готовую пиццу можно украсить зеленью.

Ранее мы рассказали, как приготовить ленинградский рассольник.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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