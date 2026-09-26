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Петербуржцам рассказали, как подготовить дачу к зиме и не пожалеть об этом весной

Опубликовано: 26 сентября 2026 16:43
 Проверено редакцией
Петербуржцам рассказали, как подготовить дачу к зиме и не пожалеть об этом весной
Петербуржцам рассказали, как подготовить дачу к зиме и не пожалеть об этом весной
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Что важно сделать прямо сейчас.

Осень подходит к концу, и дачный сезон закрывается. Но просто запереть дом на замок и уехать — плохая идея. Весной можно неприятно удивиться: лопнувшие трубы, плесень на стенах и следы хозяйничавших мышей способны испортить любое настроение.

Чтобы не тратить майские праздники на ремонт и уборку, подготовьте дачу к морозам заранее. Роспотребнадзор по Петербургу и области рассказал как.

1. Слейте всю воду (полностью!)

Замерзающая вода — главный враг дачника. Она легко рвет металл и пластик.

  • Водопровод и сантехника: Слейте воду из всей системы. Опустошите бойлер, стиральную машину, сифоны и бачок унитаза. В сам унитаз можно залить немного незамерзайки.
  • Бочки и шланги: Вылейте воду из всех емкостей на участке. Бочки переверните дном вверх, шланги скрутите и уберите в сарай.
  • Колодец: Очистите его от мусора, обработайте специальным антисептиком и плотно закройте крышкой.

2. Спрячьте еду от мышей

Зимой грызуны ищут, чем поживиться. Не превращайте свой дом в столовую для вредителей.

  • Продукты: Все крупы, сахар и макароны пересыпьте в стеклянные или жестяные банки с плотными крышками. Пакеты мыши прогрызают за секунды.
  • Заготовки: Заберите соленья и варенье в город. В нежилом доме банки замерзнут и лопнут.
  • Защита дома: Внимательно осмотрите фундамент и стены. Заделайте все щели и вентиляционные отверстия мелкой металлической сеткой.

3. Защитите дом от сырости и плесени

Застрявший в доме влажный воздух за зиму превратится в грибок.

  • Уборка: Проведите влажную уборку, вынесите весь мусор и пищевые отходы.
  • Мебель: Накройте диваны и матрасы плотными чехлами или старыми простынями.
  • Шкафы: Проветрите всю одежду и оставьте дверцы шкафов слегка приоткрытыми. Это обеспечит циркуляцию воздуха.
  • Дымоход: Очистите печную трубу и вентиляцию от сажи и паутины.

4. Наведите порядок в саду

Участок тоже требует внимания перед спячкой.

  • Мусор и листья: Сгребите опавшую листву и сухую траву. В них часто зимуют садовые вредители.
  • Деревья: Побелите стволы молодых деревьев. Это защитит кору от весенних солнечных ожогов и зайцев.
  • Растения: Обрежьте сухие ветки у кустарников. Нежные цветы (например, розы) укройте лапником или спанбондом.

5. Позаботьтесь о безопасности

Перед самым отъездом обязательно сделайте следующее:

  • Электричество и газ: Отключите главный рубильник на щитке. Перекройте вентиль газового баллона.
  • Инструменты: Спрячьте дорогой садовый инвентарь и технику в надежный сарай или увозите с собой.
  • Гигиена: Работайте в саду только в плотных перчатках. После завершения всех дел тщательно вымойте руки.

Потратьте на эту уборку один уик-энд. Зато весной вы вернетесь в сухой, чистый и безопасный дом.

Ранее «Городовой» рассказывал, чем удивит фестиваль «Планета грибов 2026».

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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