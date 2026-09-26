Петербуржцам рассказали, как подготовить дачу к зиме и не пожалеть об этом весной

Осень подходит к концу, и дачный сезон закрывается. Но просто запереть дом на замок и уехать — плохая идея. Весной можно неприятно удивиться: лопнувшие трубы, плесень на стенах и следы хозяйничавших мышей способны испортить любое настроение.
Чтобы не тратить майские праздники на ремонт и уборку, подготовьте дачу к морозам заранее. Роспотребнадзор по Петербургу и области рассказал как.
1. Слейте всю воду (полностью!)
Замерзающая вода — главный враг дачника. Она легко рвет металл и пластик.
- Водопровод и сантехника: Слейте воду из всей системы. Опустошите бойлер, стиральную машину, сифоны и бачок унитаза. В сам унитаз можно залить немного незамерзайки.
- Бочки и шланги: Вылейте воду из всех емкостей на участке. Бочки переверните дном вверх, шланги скрутите и уберите в сарай.
- Колодец: Очистите его от мусора, обработайте специальным антисептиком и плотно закройте крышкой.
2. Спрячьте еду от мышей
Зимой грызуны ищут, чем поживиться. Не превращайте свой дом в столовую для вредителей.
- Продукты: Все крупы, сахар и макароны пересыпьте в стеклянные или жестяные банки с плотными крышками. Пакеты мыши прогрызают за секунды.
- Заготовки: Заберите соленья и варенье в город. В нежилом доме банки замерзнут и лопнут.
- Защита дома: Внимательно осмотрите фундамент и стены. Заделайте все щели и вентиляционные отверстия мелкой металлической сеткой.
3. Защитите дом от сырости и плесени
Застрявший в доме влажный воздух за зиму превратится в грибок.
- Уборка: Проведите влажную уборку, вынесите весь мусор и пищевые отходы.
- Мебель: Накройте диваны и матрасы плотными чехлами или старыми простынями.
- Шкафы: Проветрите всю одежду и оставьте дверцы шкафов слегка приоткрытыми. Это обеспечит циркуляцию воздуха.
- Дымоход: Очистите печную трубу и вентиляцию от сажи и паутины.
4. Наведите порядок в саду
Участок тоже требует внимания перед спячкой.
- Мусор и листья: Сгребите опавшую листву и сухую траву. В них часто зимуют садовые вредители.
- Деревья: Побелите стволы молодых деревьев. Это защитит кору от весенних солнечных ожогов и зайцев.
- Растения: Обрежьте сухие ветки у кустарников. Нежные цветы (например, розы) укройте лапником или спанбондом.
5. Позаботьтесь о безопасности
Перед самым отъездом обязательно сделайте следующее:
- Электричество и газ: Отключите главный рубильник на щитке. Перекройте вентиль газового баллона.
- Инструменты: Спрячьте дорогой садовый инвентарь и технику в надежный сарай или увозите с собой.
- Гигиена: Работайте в саду только в плотных перчатках. После завершения всех дел тщательно вымойте руки.
Потратьте на эту уборку один уик-энд. Зато весной вы вернетесь в сухой, чистый и безопасный дом.
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