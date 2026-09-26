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Тест на логику: какую спичку переставить, чтобы равенство стало верным?

Опубликовано: 26 сентября 2026 15:13
 Проверено редакцией
Тест на логику: какую спичку переставить, чтобы равенство стало верным?
Тест на логику: какую спичку переставить, чтобы равенство стало верным?
Городовой ру
Головоломка со спичками: равенство 4 − 2 = 9 неверно, но всё исправит одна перемещённая спичка.

Спичечные головоломки — это не просто развлечение из детства. Они требуют гибкости ума и умения замечать неочевидное. Привычная логика здесь часто даёт сбой, потому что задача проверяет не знание арифметики, а способность взглянуть на знакомые символы по-новому.

Условие и правила

Предлагаем посмотреть на равенство из спичек: 4 − 2 = 9. Оно неверное. Вам следует переместить ровно одну спичку так, чтобы пример стал правильным. Нельзя убирать или добавлять ещё спички. В итоге у вас должно получиться верное математическое выражение. Попробуйте мысленно перебрать каждую цифру и знак — решение может оказаться неожиданным.

Интересный факт. В Японии спичечные головоломки включены в программу развития пространственного мышления у дошкольников. Считается, что перекладывание спичек тренирует не только логику, но и мелкую моторику, а также усидчивость. А в СССР такие задачи регулярно печатал журнал «Наука и жизнь» — тираж достигал трёх миллионов экземпляров, и читатели присылали решения письмами.

Решение

Разгадка кроется в правой части. Цифра 9 состоит из шести спичек: верхняя горизонтальная, верхняя левая вертикальная, верхняя правая вертикальная, средняя горизонтальная, нижняя правая вертикальная и нижняя горизонтальная. Чтобы получить цифру 2, нужно взять верхнюю левую вертикальную спичку и переставить её в нижний левый угол. Тогда 9 превратится в 2. Равенство примет вид: 4 − 2 = 2. Всё сходится.

У вас получилось найти верный ответ? Попробуйте решить ещё эту головоломку: это полезно для ума и внимания.

Автор:
Евгения Сухова
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