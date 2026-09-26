1 ложка в кастрюлю – и гречка будто в печи томилась: нежный вкус и сливочный аромат

Гречка из русской печи получается рассыпчатой, ароматной, с лёгким ореховым оттенком. Дома в кастрюле так не всегда выходит: то слипнется, то разварится, то покажется пресной. Но есть один приём, который неизменно улучшает вкус.
Умные хозяйки добавляют при варке топленое масло. Одна столовая ложка на стакан крупы. Оно даёт сливочный аромат и нежный вкус. Добавьте его в кашу в самом начале, а не в конце.
Как готовить
Промойте гречку, переберите. В кастрюле растопите ложку топлёного масла. Высыпьте крупу и обжарьте её на среднем огне 2–3 минуты, помешивая. Крупа должна слегка потемнеть и запахнуть. Залейте водой в пропорции 1:2. Посолите. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите 15–17 минут. Не открывайте крышку и не мешайте. Затем снимите с огня, укутайте кастрюлю полотенцем и дайте постоять 10 минут.
Обжарка в топлёном масле запускает реакцию Майяра: крупа карамелизуется, появляется ореховый вкус. Масло обволакивает каждую крупинку, поэтому гречка не слипается. А медленное томление под крышкой делает её рассыпчатой, как из печи.
С чем подавать
Такая гречка хороша сама по себе, даже дети уплетают за обе щеки. Но особенно — с грибами, жареным луком, варёным яйцом или молоком.
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