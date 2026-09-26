30 сентября завершится срок приема заявлений на получение семейных выплат — что нужно знать

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Пенсию выплатят в другие даты: как получить выплаты вовремя и не остаться без денег на майские

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Ходить в полицию больше не нужно: на «Госуслугах» появится возможность писать заявления

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Как записать ребенка в первый класс в Ленобласти: на «Госуслугах» уже доступны черновики заявлений

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Госуслуги «покорили» Ленобласть: сколько онлайн-заявлений направили жители региона и какая услуга стала самой популярной

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Пенсии в 2027 году проиндексируют два раза: что изменится и на сколько поднимут выплаты

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