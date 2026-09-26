30 сентября завершится срок приема заявлений на получение семейных выплат — что нужно знать

До 30 сентября осталось совсем немного времени — именно в этот день заканчивается прием заявлений на семейную выплату. Для многих семей это реальная поддержка, но получить ее можно только при соблюдении ряда условий.
Кто может претянуться за деньгами
Выплата доступна родителям, усыновителям, опекунам и попечителям. Главное условие — в семье воспитываются два и более ребенка: до 18 лет или до 23, если ребенок учится очно. Все члены семьи должны быть гражданами России и жить в стране.
Дополнительно проверяют имущественный ценз, отсутствие долгов по алиментам и ограничений в родительских правах.
Еще одно требование — уплаченный НДФЛ с заработка в 2025 году, причем стаж значения не имеет.
Как подать заявление
В большинстве случаев достаточно одного заявления — данные о доходах и имуществе Социальный фонд соберет сам. Исключения минимальные: сотрудникам силовых ведомств нужна справка с работы, а если ребенку больше 18 лет — справка об очном обучении.
Решение принимают за 10 рабочих дней, а деньги поступают на счет в течение следующих 5 дней. Размер выплаты зависит от уплаченного НДФЛ, поэтому у каждой семьи сумма своя.
Чтобы не упустить шанс
- Проверьте, нет ли задолженности по алиментам — это частая причина отказа.
- Убедитесь, что НДФЛ за 2025 год уплачен — без этого выплату не назначат.
- Подавайте заявление онлайн через Госуслуги — так быстрее и удобнее.
- Если ребенку больше 18 лет, заранее запросите справку об обучении — без нее заявление не примут.
Вывод
Семейная выплата не отменяет другие меры социальной поддержки — их можно получать параллельно. Но время ограничено: после 30 сентября подать заявление уже не получится. Лучше разобраться с документами сейчас, чем жалеть об упущенной возможности позже.
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