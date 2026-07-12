Чтобы не потерять положенное, лучше заранее прояснить свой статус и условия выплат
Россиянам напомнили о важных изменениях с 1 июля.
В России обсуждается новая инициатива.
Проблему пытаются устранить.
С 1 июня в России стартовал приём заявлений на новую семейную выплату.
СФР поддерживает ликвидаторов Чернобыля в регионе
Кто в списке и на сколько вырастут выплаты
Подать заявление на выплату теперь возможно как через портал Госуслуг, так и в клиентских службах Социального фонда.
В разных регионах показатель будет различаться.
Сумма сертификата на первого ребёнка увеличится более чем на 38,6 тысячи рублей.
В Санкт-Петербурге Горэлектротранс увеличило стипендии учащихся до 35 тысяч рублей.
Сумма, о которой идет речь, была рассчитана с учетом инфляции.
Авторы законопроекта считают, что закрепление данной нормы позволит сделать трудовые отношения более прозрачными и стабильными, а также предотвратит произвольное изменение сроков и частоты индексации.
Семьи, в которых рождается третий или последующий ребёнок, могут получить 450 тысяч рублей для погашения жилищного кредита.
Средние зарплаты на Камчатке увеличились быстрее всего в стране, прибавив 38 тысяч рублей за последний год.
Размер выплат превысит 28 тысяч рублей.
Размер выплаты при одновременном рождении двух и более детей увеличится примерно до 172 тысяч рублей.
В 2025 году установленный показатель составляет чуть более 172 тысяч рублей в месяц.
К концу года показатель достиг уровня в 10%.
Порядок выплат пособий работодателям изменён: теперь механизм получения средств скорректирован.