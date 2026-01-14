Городовой / Город / Беременность по-королевски: в 2027 году мамам обещают выплату свыше миллиона рублей!
Беременность по-королевски: в 2027 году мамам обещают выплату свыше миллиона рублей!

Опубликовано: 14 января 2026 21:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

Сумма, о которой идет речь, была рассчитана с учетом инфляции.

В следующем году наивысшая сумма выплат по беременности и родам для россиянок может превысить 1,1 миллиона рублей. Эта информация поступила от Татьяны Буцкой, первого заместителя председателя комитета Государственной думы по вопросам защиты семьи, материнства и детства.

Депутат сообщила:

«Пособие по беременности и родам в 2027 году может составить 1 100 437 рублей».

Сумма определялась с учетом роста цен.

В настоящее время, согласно утверждённому трёхлетнему бюджету, максимально возможная выплата составляет чуть менее 956 тысяч рублей. Таким образом, в перспективе ожидается её повышение. Парламентарий отметила, что изменения связаны с предстоящей индексацией.

Автор:
Юлия Аликова
Город
