Беременность по-королевски: в 2027 году мамам обещают выплату свыше миллиона рублей!

В следующем году наивысшая сумма выплат по беременности и родам для россиянок может превысить 1,1 миллиона рублей. Эта информация поступила от Татьяны Буцкой, первого заместителя председателя комитета Государственной думы по вопросам защиты семьи, материнства и детства.
Депутат сообщила:
«Пособие по беременности и родам в 2027 году может составить 1 100 437 рублей».
Сумма определялась с учетом роста цен.
В настоящее время, согласно утверждённому трёхлетнему бюджету, максимально возможная выплата составляет чуть менее 956 тысяч рублей. Таким образом, в перспективе ожидается её повышение. Парламентарий отметила, что изменения связаны с предстоящей индексацией.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».