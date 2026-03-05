Водитель мусоровоза спас кота: животное спряталось в диване

Работники компании АО «Первый спецтранс», занимающейся вывозом отходов, обнаружили кошку внутри старого дивана, брошенного в Петербурге. Её заметил водитель мусоровоза на площадке у контейнеров.
Как рассказали в компании, он услышал мяуканье изнутри вынесенного на помойку дивана на площадке возле дома 55 по 2-й Комсомольской улице в Красносельском районе.
Неясно, как кошка оказалась в мусоре. Возможно, её специально подбросили туда, чтобы избавиться, выставив на мороз, или это бездомное животное искало укрытие от холода в мартовскую стужу.
Если вы наткнулись на брошенного или бездомного питомца, либо сами хотите пристроить своего, обратитесь к волонтёрам и зоозащитникам.
В России есть бесплатные ветклиники и муниципальные службы, которые осмотрят животное и окажут помощь. Также работают онлайн-платформы для пристройства питомцев или чаты/группы вашего дома и района.