Toyota RAV4 или Mazda CX-5: какой кроссовер выгоднее через 100 000 километров пробега – ответ удивил

При расчете учитывались расходы на топливо и техобслуживание

Эксперты оценили расходы на обслуживание популярных кроссоверов Toyota RAV4 и Mazda CX-5 и выяснили, какой из них оказался выгоднее за 100 000 километров пробега. Результатами этого исследования поделился профильный журнал 110.ru.

Что сравнивали

Чтобы быть максимально объективными, аналитики выбрали для сравнения кроссоверы с 2-литровыми моторами мощностью 149 и 150 лошадиных сил, с автоматической трансмиссией и передним приводом. Эксперты учитывали траты автовладельцев на топливо и техобслуживание Toyota RAV4 и Mazda CX-5 в течение 5 лет при пробеге 100 000 километров по дорогам Московского региона. Также были заданы параметры и для самого автомобилиста: средний возраст – 35 лет, водительский стаж – не менее 10 лет.

Результаты исследования

Общие расходы

Legion-Media

Результаты исследования оказались довольно неожиданными. За 5 лет эксплуатации в кроссовер Toyota RAV4 пришлось вложить 1 155 502 рубля. А автомобиль Mazda CX-5, несмотря на свои довольно средние характеристики, обошелся всего в 1 051 684 рубля. Казалось бы разница в 100 000 рублей может показаться несущественной, но для многих автомобилистов такие детали оказываются решающими при выборе кроссовера.

Стоимость ТО

Отдельное внимание аналитики обратили на стоимость техобслуживания. Toyota RAV4 обошлась своим владельцам в 181 230 рублей, а Mazda CX-5 потребовала в 2 раза меньше: 93 610 рублей. Такая заметная разница обусловлена не только стоимостью автозапчастей, но и особенностями сервисной политики брендов.

Расходы на топливо

Legion-Media

Но с расходом топлива дела обстоят иначе. Кроссовер Toyota RAV4 оказался более экономичным: на 100 000 километров пробега ушло около 357 550 рублей, в то время как Mazda CX-5 за этот же пробег "съела" 453 900 рублей.

Что в итоге

Таким образом, если пересчитать расходы на каждый километр, то Mazda CX-5 обойдется автовладельцу в 10,5 рубля за километр или 17 528 рублей в месяц. За эксплуатацию Toyota RAV4 пришлось заплатить 11,6 рубля за километр или 19 258 рублей в месяц. Поэтому, несмотря на экономию на топливе, общая сумма расходов на Toyota RAV4 оказалась выше.

Вывод

Поэтому при выборе автомобиля важно учитывать не только его стоимость, но и будущие траты на топливо и техобслуживание. А в нынешних реалиях лучше обратить внимание еще и на доступность автозапчастей.