Сделал ремонт в ванной за день: самая бюджетная отделка - дешевле плитки в 10 раз

Ремонт ванной за 15 тысяч

Ремонт ванной с плиткой сейчас очень дорогой. Хороший плиточник берет не меньше 3000 рублей за квадрат. Если посчитать все работы, то обычная ванная комнат в 4 квадрата может обойтись в целых 300 тысяч рублей. Для многих людей, особенно в маленьких городах или для пенсионеров, это просто неподъемные деньги.

Но есть способ сделать ремонт в ванной дешево и быстро. Вместо плитки можно использовать пластиковые панели (ПВХ-панели). Их просто клеят на стены - это чисто, быстро и стоит копейки.

Конечно, это эконом-вариант, но зато вы сможете сделать аккуратный ремонт всего за пару дней. А если взять панели, которые похожи на плитку, никто и не заметит разницы с первого взгляда.

Замеры и материалы

В первую очередь необходимо точно рассчитать площадь стен и потолка, добавив около 10% на подрезку. Кроме панелей нужны будут стартовые и стыковочные уголки.

Если вы планируете спрятать трубы, придется приобрести еще профиль для гипсокартона и ревизионный люк. Лучше всего "зашить" короб гипсокартоном, чтобы панели были приклеены к ровной поверхности.

Подготовка стен

Старую краску, остатки клея и отслоившуюся штукатурку необходимо удалить. Поверхность нужно тщательно зашлифовать и обязательно обработать грунтовкой. Это обеспечит хорошее сцепление материалов.

Как монтировать

Панели клеят точечно на силиконовый герметик. Жидкие гвозди сохнут дольше, а монтажная пена расширяется и может испортить материал.

Нижний край панели заводится в стартовый профиль, который установлен на ванне, а верхний крепится к заранее смонтированному профилю на потолке. Альтернативой может стать самостоятельный монтаж натяжного потолка из готового комплекта.

Экономическая выгода

Для ванной размером 2х2 метра потребуется около 32 панелей стандартного размера. При цене около 400 рублей за штуку общая стоимость материала составит примерно 13 тысяч рублей.

Добавим сюда герметик и декоративные уголки. Итоговая сумма составит около 15 тысяч рублей. Сравните это с затратами на плитку: даже не самому дорогому мастеру придется заплатить минимум 100 тысяч за работу, а сам материал с клеем обойдется еще в 50 тысяч, сообщает "Блог самостройщика".

Минусы ПВХ-панелей:

их легко сломать, а починить ее уже не получится - придется менять целиком;

пластик легко плавится;

если в ванной плохая вытяжка, на стенах может появиться грибок;

пластиковые уголки сразу выдают, что ремонт сделан из панелей, а не из дорогой плитки.

