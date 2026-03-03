Перенял 3 привычки из Якутии - теперь экономлю 15 000 рублей в месяц: от чего пришлось отказаться

Как подход к еде помогает экономить

В эпоху постоянного роста цен стоит присмотреться к опыту регионов с суровым климатом. Жители Якутии, где свежие овощи зимой - роскошь, научились питаться сытно и бюджетно.

Их секрет - в особом планировании запасов. Эти «северные» привычки легко перенести в обычную квартиру, если изменить подход к покупке продуктов и готовке.

Правило №1

В Якутии мясо берут сразу четвертью туши. В городе это можно повторить с помощью морозильного ларя, который окупается за пару месяцев.

Схема довольно простая. Необходимо найти фермера и брать мясо коробками по 20-25 кг. Говядина в магазине сегодня стоит в среднем 900–1000 рублей за килограмм, а фермерское мясо обойдется примерно в 550 рублей.

Скорее всего деревенское мясо будет с костями, но это не минус, а плюс. Из костей получается наваристый бульон, а жир идет на зажарку. Если семья съедает около 15 кг мяса в месяц, покупка напрямую у фермера сохраняет в бюджете около 4500 рублей ежемесячно.

Правило №2

Северяне не знают проблемы «ужина из доставки», потому что их морозилки полны домашних полуфабрикатов. Один заказ готовой еды - это 1500–1800 рублей. Если лень готовить дважды в неделю, за месяц курьерам уходит до 12 000 рублей.

Однако выход есть - каждое воскресенье всей семьей можно налепить домашних пельменей из фермерского мяса. Их себестоимость - около 400 рублей за килограмм. Отказ от доставки сохраняет примерно 10 000 рублей в месяц.

Правило №3

Зимой в супермаркетах цены на тепличные огурцы и помидоры «взлетают до небес». При этом вкус таких овощей часто напоминает траву с водой. На Севере в это время года едят квашеную капусту и пьют компот.

Квашеная капуста с рынка стоит 150–180 рублей/кг. Если квасить самим - выходит еще дешевле. Из одного килограмма клюквы (около 500 рублей) получается около 6 литров насыщенного морса, себестоимость литра которого не дотягивает и до 100 рублей. Такой подход позволяет экономить на «пустых» зимних овощах и магазинных напитках примерно 3500 рублей в месяц.

Таким образом, эти три привычки помогут сэкономить более 15 000 рублей в месяц, сообщает "Путешествия со смыслом".

Ранее "Городовой" рассказал, почему узбеки не едут работать в Россию.