Городовой / Вопросы о Петербурге / Светло, даже если ночи не белые: как в Санкт-Петербурге зажглись первые фонари
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Приехала в Ереван и пошла по магазинам: курица, гречка, яйца и лосось - рассказываю, что почем и что удивляет Полезное
Пересадка замиокулькаса: когда и как выбрать идеальное время - и он вырастет в 2 раза быстрее Полезное
Вместо петунии сажаем эти растения: самосевки цветут обильно - размножаются без рассады Полезное
Дико клонит в сон – а время на работе застыло? Сомнолог Гаврилова – о том, что бодрит сильнее большого американо Полезное
Замиокулькасу в марте - важнее всего: 100 г в воду - и листья станут изумрудными, больше никакой желтизны Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Светло, даже если ночи не белые: как в Санкт-Петербурге зажглись первые фонари

Опубликовано: 28 февраля 2026 14:07
 Проверено редакцией
Светло, даже если ночи не белые: как в Санкт-Петербурге зажглись первые фонари
Светло, даже если ночи не белые: как в Санкт-Петербурге зажглись первые фонари
Legion-Media
Когда в Петербурге зажглись первые фонари и при чем тут полицейские

Многие считают Санкт-Петербург мрачным промозглым городом. Но попробуйте посмотреть на него ночью. Здесь зажигаются тысячи фигурных фонарей, которые не только освещают город, но и дарят ему особенную романтическую атмосферу. Самые красивые фонари расположены у Троицкого моста, на мосту Ломоносова, у Александровской колонны и еще в десятках мест, которые знакомы каждому туристу. А вот о том, когда в Питере зажглись первые фонари, знают даже не все местные жители. Гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу", раскрыла историю петербургских фонарей.

Самые первые уличные фонари зажглись в городе в 1706 году. Они располагались на фасадах домов рядом с Петропавловской крепостью. Установка фонарей стала одним из первых шагов к созданию полноценной городской инфраструктуры. Далее фонари разместили на набережной Невы напротив строящегося Зимнего дворца. Так стартовало формирование системы уличного освещения, которое в те годы было не знакомо другим российским городам.

Как работали фонари

Первые фонари в Питере работали на масле, поэтому давали слабый рассеянный свет, а при порыве ветра и вовсе гасли. А еще они неприятно пахли и разбрызгивали горячие капли масла.

Удивительно, что обслуживали их полицейские низших чинов. Во время вечернего обхода улиц они наполняли лампы маслом, поджигали фитили и очищали стёкла от копоти. Таких полицейских называли "зажигатели". Постепенно масляные фонари заменили на газовые, а затем и на электрические, освещением которых мы наслаждаемся и по сей день.

Между тем именно первые масляные фонари, которые были установлены по указу Петра I, положили начало городской световой среде.

"Они сделали ночной Петербург безопаснее, обозначили улицы и набережные и стали ещё одним символом превращения болотистой окраины в европейскую столицу", - рассказывает Валерия.

Ранее "Городовой" рассказывал, почему в Санкт-Петербурге на кладбищах туристов больше, чем в музеях.

Автор:
Анна Леонова
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью