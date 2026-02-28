Светло, даже если ночи не белые: как в Санкт-Петербурге зажглись первые фонари

Многие считают Санкт-Петербург мрачным промозглым городом. Но попробуйте посмотреть на него ночью. Здесь зажигаются тысячи фигурных фонарей, которые не только освещают город, но и дарят ему особенную романтическую атмосферу. Самые красивые фонари расположены у Троицкого моста, на мосту Ломоносова, у Александровской колонны и еще в десятках мест, которые знакомы каждому туристу. А вот о том, когда в Питере зажглись первые фонари, знают даже не все местные жители. Гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу", раскрыла историю петербургских фонарей.
Самые первые уличные фонари зажглись в городе в 1706 году. Они располагались на фасадах домов рядом с Петропавловской крепостью. Установка фонарей стала одним из первых шагов к созданию полноценной городской инфраструктуры. Далее фонари разместили на набережной Невы напротив строящегося Зимнего дворца. Так стартовало формирование системы уличного освещения, которое в те годы было не знакомо другим российским городам.
Как работали фонари
Первые фонари в Питере работали на масле, поэтому давали слабый рассеянный свет, а при порыве ветра и вовсе гасли. А еще они неприятно пахли и разбрызгивали горячие капли масла.
Удивительно, что обслуживали их полицейские низших чинов. Во время вечернего обхода улиц они наполняли лампы маслом, поджигали фитили и очищали стёкла от копоти. Таких полицейских называли "зажигатели". Постепенно масляные фонари заменили на газовые, а затем и на электрические, освещением которых мы наслаждаемся и по сей день.
Между тем именно первые масляные фонари, которые были установлены по указу Петра I, положили начало городской световой среде.
"Они сделали ночной Петербург безопаснее, обозначили улицы и набережные и стали ещё одним символом превращения болотистой окраины в европейскую столицу", - рассказывает Валерия.
Ранее "Городовой" рассказывал, почему в Санкт-Петербурге на кладбищах туристов больше, чем в музеях.