Перец попрет как бешеный: простая формула расчета дат посева - готовимся к рекордному урожаю

Как учесть всхожесть семян и не промахнуться с датами

Часто бывает: рассада хилая, завязей мало, урожай так себе. Знакомая картина? Все потому, что многие сажают перец «как получится», не заморачиваясь сроками. А ведь есть простой способ увеличить урожайность чуть ли не в полтора раза — просто считать даты посева под каждый сорт.

Главная ошибка — сажать всех скопом

У ранних сортов возраст рассады для высадки — 65–75 дней, у среднеспелых — на 10 дней больше, у поздних — еще плюс 10. Если посеять все в один день, одни кусты перерастут, а другие не успеют развиться. Плюс семена всходят по-разному: одним хватит недели, другим — все три. Добавьте сюда время на адаптацию — и без калькулятора не обойтись, подчеркивает автор канала.

Формула точного посева

Запомните: дата посева = дата высадки минус возраст рассады минус время на прорастание. Все просто. Для теплицы высадка на 2 недели раньше, значит, и сеять раньше.

Как понять, что рассада готова

Идеальный куст перед высадкой:

высота 15–20 см;

стебель толстый, крепкий;

8–12 темно-зеленых листьев;

корни оплели весь ком земли;

есть бутоны, но цветы еще не распустились.

Если рассада вытянутая и бледная — опоздали со светом или посеяли слишком рано.

Сроки для средней полосы

Поздние сорта сейте 10–15 февраля, среднеспелые — 20–25 февраля, ранние — в первых числах марта. Для юга все сдвигается на 2–3 недели раньше, для Сибири и Урала — на 1–2 недели позже. Теплица дает фору в 14 дней.

Что еще важно

Семенам для всходов нужно 25–27 градусов тепла. Как только проклюнулись, температуру снижают до 20–22 градусов днем и 18–19 градусов ночью. Досвечивать рассаду надо 12–14 часов в сутки, поливать только теплой водой. Через 2–3 недели после всходов подкормите комплексным удобрением.

Главный секрет

Посев наугад — лотерея. Посев по расчету — стабильный результат. Никакой магии, просто математика и правильный уход. Попробуйте один раз, и урожай перца удивит даже бывалых дачников.

Ранее портал "Городовой" сообщал о важной подкормке герани для стимуляции цветения.