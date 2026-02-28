Городовой / Полезное / В Великий пост - идеально: готовлю грибные котлеты без мяса за 20 минут, тают во рту
В Великий пост - идеально: готовлю грибные котлеты без мяса за 20 минут, тают во рту

Опубликовано: 28 февраля 2026 16:28
 Проверено редакцией
Как приготовить вкусные и постные котлеты 

Кто сказал, что постная еда должна быть скучной и однообразной? Забудьте о стереотипах! Грибные котлеты без мяса – настоящий кулинарный шедевр, способный покорить даже самых взыскательных гурманов. Это не просто альтернатива, это целая фиерия вкуса и аромата.

Секрет их вкуса кроется в разнообразии ингредиентов. Основой для таких постных котлет могут стать самые обычные овощи и крупы, которые в умелых руках превращаются в нежную и сочную массу. Интересным рецептом поделились эксперты портала "Едим дома".

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 350 г.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • отварной картофель – 1 шт.;
  • панировочные сухари – 2 ст. ложки;
  • соль – по вкусу;
  • перец – 1 щепотка;
  • зелень (укроп, петрушка) – ½ пучка.

Приготовление:

Отварите грибы и картофель.
Измельчите их вместе с луком. Можно использовать мясорубку или блендер. Добавьте к измельченной массе панировочные сухари, мелко нарезанную зелень, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.

Сформируйте из полученной массы небольшие котлеты. В отдельной тарелке смешайте панировочные сухари с прованскими травами. Обваляйте каждую котлету в этой смеси. Приготовьте удобным для вас способом: запеките в духовке до золотистой корочки или обжарьте на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

"Постные котлеты с грибами – это не только невероятно вкусно, но и очень полезно! Они богаты витаминами, клетчаткой и микроэлементами, которые так необходимы для поддержания здоровья и хорошего самочувствия", - поделилась Зоя из Москвы.

Автор:
Анастасия Чувакова
