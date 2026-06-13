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Минус 4% в чеке и обязательная стиралка: Санкт-Петербург стал дешевле Ярославля на июньские праздники

Опубликовано: 13 июня 2026 15:18
 Проверено редакцией
Минус 4% в чеке и обязательная стиралка: Санкт-Петербург стал дешевле Ярославля на июньские праздники
Минус 4% в чеке и обязательная стиралка: Санкт-Петербург стал дешевле Ярославля на июньские праздники
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Больше всего аренда жилья в эти праздники стоит в Нижнем Новгороде и Ярославле.

Самым дорогим городом для туристов неожиданно стал Нижний Новгород. Сутки в июне здесь обойдутся в среднем в 7 500 рублей.

Для сравнения: это почти на две тысячи дороже, чем в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

Почему так? Город сейчас на пике популярности. Сюда удобно приехать из столицы на «Ласточке», а закаты над Волгой и обновленные набережные манят тысячи людей.

Спрос огромный, а хороших квартир на всех не хватает — отсюда и «кусачий» ценник.

Ярославль обошел столицы

Второе место в топе занял Ярославль. За ночь в столице Золотого кольца просят около 6 160 рублей. Это чуть больше, чем в Санкт-Петербурге (6 150 рублей), и заметно дороже, чем в Москве (5 890 рублей).

Интересно, что в Питере и Казани цены даже немного снизились (на 4%) по сравнению с прошлым годом. Видимо, рынок перенасыщен предложениями, и владельцы жилья начали бороться за гостя.

Где отдохнуть дешевле?

Если бюджет ограничен, стоит присмотреться к другим направлениям. Вот примерные цены за сутки:

  • Калининград: 4 170 рублей.
  • Екатеринбург: 4 130 рублей.
  • Краснодар: 4 000 рублей.
  • Новосибирск: 3 670 рублей (самый бюджетный вариант).

А вот в Кисловодске цены за год подскочили сразу на 12%. Сейчас снять жилье там стоит около 5 000 рублей. Кавказские Минеральные Воды сейчас в тренде, и бюджетно отдохнуть там становится всё сложнее.

Что ищут туристы?

Стандартный сценарий для июньских праздников — поездка на три дня. Большинство путешественников ищут «однушки» или студии.

Главные требования просты:

  1. Центр города.
  2. Наличие Wi-Fi.
  3. Своя кухня.
  4. Стиральная машина.

Люди всё чаще предпочитают уютные квартиры бездушным отелям, чтобы чувствовать себя как дома даже в коротком путешествии.

Ранее «Городовой» рассказывал, где самые опасные места Петербурга для летнего отдыха.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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