Минус 4% в чеке и обязательная стиралка: Санкт-Петербург стал дешевле Ярославля на июньские праздники

Самым дорогим городом для туристов неожиданно стал Нижний Новгород. Сутки в июне здесь обойдутся в среднем в 7 500 рублей.
Для сравнения: это почти на две тысячи дороже, чем в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".
Почему так? Город сейчас на пике популярности. Сюда удобно приехать из столицы на «Ласточке», а закаты над Волгой и обновленные набережные манят тысячи людей.
Спрос огромный, а хороших квартир на всех не хватает — отсюда и «кусачий» ценник.
Ярославль обошел столицы
Второе место в топе занял Ярославль. За ночь в столице Золотого кольца просят около 6 160 рублей. Это чуть больше, чем в Санкт-Петербурге (6 150 рублей), и заметно дороже, чем в Москве (5 890 рублей).
Интересно, что в Питере и Казани цены даже немного снизились (на 4%) по сравнению с прошлым годом. Видимо, рынок перенасыщен предложениями, и владельцы жилья начали бороться за гостя.
Где отдохнуть дешевле?
Если бюджет ограничен, стоит присмотреться к другим направлениям. Вот примерные цены за сутки:
- Калининград: 4 170 рублей.
- Екатеринбург: 4 130 рублей.
- Краснодар: 4 000 рублей.
- Новосибирск: 3 670 рублей (самый бюджетный вариант).
А вот в Кисловодске цены за год подскочили сразу на 12%. Сейчас снять жилье там стоит около 5 000 рублей. Кавказские Минеральные Воды сейчас в тренде, и бюджетно отдохнуть там становится всё сложнее.
Что ищут туристы?
Стандартный сценарий для июньских праздников — поездка на три дня. Большинство путешественников ищут «однушки» или студии.
Главные требования просты:
- Центр города.
- Наличие Wi-Fi.
- Своя кухня.
- Стиральная машина.
Люди всё чаще предпочитают уютные квартиры бездушным отелям, чтобы чувствовать себя как дома даже в коротком путешествии.
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