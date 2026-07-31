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Чем заняться в Плёсе - составлен маршрут для туристов: интересно будет каждому

Опубликовано: 31 июля 2026 16:01
 Проверено редакцией
Чем заняться в Плёсе - составлен маршрут для туристов: интересно будет каждому
Чем заняться в Плёсе - составлен маршрут для туристов: интересно будет каждому
Legion-Media
Плёс пользуется популярностью среди туристов благодаря спокойной атмосфере, старинной архитектуре, живописным видам, которые были запечатлены на картинах Исаака Левитана. 

Чем заняться в этом городе? Лучше всего придерживаться плана, что позволит за короткое время посетить главные достопримечательности.

Прогуляться по набережной Волги

На набережной города можно полюбоваться Волгой, а также застройкой XIX века, которая прекрасно сохранилась. Речь идет о доме купца Степана Маклашина, усадьбе Подгорновых-Грошевых. Также здесь расположена знаменитая скульптура “Песская дачница”, памятник Федору Шаляпину.

Посетить церкви

На въезде в город расположены Троицкая и Введенская церкви - их называют “воротами Плеса”. На торговой площади можно увидеть Воскресенскую церковь, часовню Михаила Архангела.

Посетить музеи

  • Музей пейзажа;
  • Музей “Художественные промыслы”;
  • Дом-музей Исаака Левитана.

Подняться на Соборную гору и на гору Левитана

“Соборная гора — одна из главных достопримечательностей Плёса и его исторический центр. В 1410 г. по указу московского князя Василия I на горе выстроили деревянную крепость. Так возник город Плесо. На горе сохранился древний земляной вал и Успенский собор 1699 г”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.

На горе Левитана можно увидеть пейзажи с картины великого художника, а также памятник, установленный в его честь. Неподалеку расположено старинное кладбище.

Купить местный сувенир

В Плёсе большой популярностью пользуется лен, текстиль, ивановская бязь, поэтому туристы часто покупают полотенца, скатерти, салфетки, постельное белье, одежду. Также стоит обратить внимание на деревянную посуду и игрушки, валенки и тапочки чуни.

Личный опыт

При посещении Плёса понимаешь, почему это место вдохновляло художников. Здесь чувствуется, что время остановилось, из-за чего нет никакой беготни, дурных мыслей. Только покой и полное наслаждение природой.

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Автор:
Полина Аксенова
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