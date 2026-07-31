Чем заняться в Плёсе - составлен маршрут для туристов: интересно будет каждому

Чем заняться в этом городе? Лучше всего придерживаться плана, что позволит за короткое время посетить главные достопримечательности.
Прогуляться по набережной Волги
На набережной города можно полюбоваться Волгой, а также застройкой XIX века, которая прекрасно сохранилась. Речь идет о доме купца Степана Маклашина, усадьбе Подгорновых-Грошевых. Также здесь расположена знаменитая скульптура “Песская дачница”, памятник Федору Шаляпину.
Посетить церкви
На въезде в город расположены Троицкая и Введенская церкви - их называют “воротами Плеса”. На торговой площади можно увидеть Воскресенскую церковь, часовню Михаила Архангела.
Посетить музеи
- Музей пейзажа;
- Музей “Художественные промыслы”;
- Дом-музей Исаака Левитана.
Подняться на Соборную гору и на гору Левитана
“Соборная гора — одна из главных достопримечательностей Плёса и его исторический центр. В 1410 г. по указу московского князя Василия I на горе выстроили деревянную крепость. Так возник город Плесо. На горе сохранился древний земляной вал и Успенский собор 1699 г”, - сообщает портал “Тонкости туризма”.
На горе Левитана можно увидеть пейзажи с картины великого художника, а также памятник, установленный в его честь. Неподалеку расположено старинное кладбище.
Купить местный сувенир
В Плёсе большой популярностью пользуется лен, текстиль, ивановская бязь, поэтому туристы часто покупают полотенца, скатерти, салфетки, постельное белье, одежду. Также стоит обратить внимание на деревянную посуду и игрушки, валенки и тапочки чуни.
Личный опыт
При посещении Плёса понимаешь, почему это место вдохновляло художников. Здесь чувствуется, что время остановилось, из-за чего нет никакой беготни, дурных мыслей. Только покой и полное наслаждение природой.
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