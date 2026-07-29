Чем Беларусь отличается от России - заметит каждый турист: список различий

Дзен-канал “Зоркий” объяснил, чем Беларусь отличается от России. Выводы были сделаны после путешествия.
Люди
При посещении магазинов, заправок, автомоек, отелей, строек можно заметить, что в Беларуси работают только местные жители. Здесь практически нет иностранных граждан. Сами люди являются спокойными, неторопливыми, что сильно отличает их от россиян.
Хозяйственные поля
На каждом поле в Беларуси обязательно будет что-то расти. Это может быть рожь, овес, пшеница, горчица, трава для сенокоса и т.д. Сельское хозяйство имеет большое значение для страны, поэтому здесь не простаивает даже кусочек земли.
Города
В любых городах Беларуси ощущается незначительное количество людей, из-за чего не возникает проблем с парковками, прогулками и очередями. Здесь практически не бывает пробок.
Продукты
“Местные продукты Беларуси заслуживают отдельного рассказа. Молочка здесь вкусная. В колбасах и полуфабрикатах, конечно, встречаются добавки. Мы брали еду на рынках, в магазинах, у дороги — всё съедобное, свежее, без «пластмассового» привкуса”, - сообщает источник.
Личный опыт
Когда я приезжаю в Беларусь, то сразу покупаю молочные и мясные продукты. Здесь очень вкусные творог, масло, кефир, колбаса, сосиски.
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