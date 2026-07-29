Переполох в центре Петербурга: что произошло в метро сегодня

Две станции метро внезапно закрыли.

Сегодня днем жителям и гостям Петербурга пришлось понервничать. Сразу две важные станции в самом сердце города — «Гостиный двор» и «Невский проспект» — внезапно закрыли.

Рассказываем по порядку, что случилось и как обстоят дела сейчас.

Запах гари и пожарные

Все началось с того, что в служебном помещении на «Гостином дворе» почувствовали резкий запах гари. Дыма было немного, но в метро с этим не шутят.

На станцию тут же вызвали пожарных. Очевидцы видели огнеборцев прямо у эскалаторов, что добавило тревоги пассажирам.

Специалисты быстро проверили все закоулки, нашли источник задымления и устранили его. Сейчас помещения уже проветрили, дыма нет, дышать можно спокойно, сообщается в пресс-службе метро.

Странный пассажир из Купчино

Параллельно с историей про дым в метро произошло еще одно ЧП, которое многих запутало. На станции «Невский проспект» полиция скрутила неадекватного мужчину, сообщает 78.ru.

Выяснилось, что этот «герой» (33-летний приезжий) еще в Купчино решил прогуляться прямо по путям. Потом он как ни в чем не бывало запрыгнул в вагон и доехал до центра.

Там его уже ждали сотрудники безопасности.

Важный момент: полиция подчеркнула, что мужчина никак не связан с задымлением. Это просто два неприятных события, совпавших по времени.

Сейчас нарушитель сидит в спецприемнике, на него завели дело за мелкое хулиганство.

Что в итоге?

Метрополитен работает стабильно. Все системы проверены, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Если вы собираетесь в центр — поезжайте смело, все открыто.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему «Гостиный двор» и «Невский проспект» закрыли.