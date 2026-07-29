Отмываю сковороду от нагара без химии — только вода, и она как новая

Метод подходит для нержавейки и чугуна, не работает с антипригарными и керамическими покрытиями.

Пригоревшая сковорода — знакомая каждому проблема. Чёрная корка на дне, запах гари и мысли о том, что придётся оттирать её часами. Но есть способ, который избавляет от нагара за считанные секунды. Для него не нужны ни дорогие средства, ни жёсткие губки — только лёд и горячая сковорода, пишет "«Едим Дома» с Юлией Высоцкой".

В чём суть метода

Всё работает благодаря физике. Когда раскалённый металл резко охлаждается, он сжимается быстрее, чем пригоревшая пища. Из-за этого сцепление между ними нарушается, и нагар буквально отслаивается сам. Это не магия, а термальный шок — и он отлично работает, если действовать быстро.

Как очистить сковороду

Сковороду снимают с огня, убирают из неё остатки еды. Затем ставят в раковину — это безопаснее, чтобы жир и вода не разбрызгивались по плите. Пока она ещё раскалённая, бросают на дно несколько кубиков льда. Раздаётся шипение, идёт пар — это нормально. Через минуту лёд тает, и нагар начинает отходить. Остаётся только слить воду и протереть дно мягкой губкой с каплей моющего средства. Всё уходит без усилий.

Когда метод работает, а когда нет

Этот способ лучше всего подходит для свежих загрязнений. Он идеален для сковород из нержавейки, чугуна и алюминия без покрытия. Но использовать его на посуде с антипригарным или керамическим слоем нельзя — резкий перепад температур может повредить покрытие или вызвать трещины. Тонкие дешёвые сковороды тоже могут деформироваться.

Личный опыт автора

У меня была сковорода из нержавейки, которую я уже хотела выбросить. Попробовала этот метод и была удивлена — нагар отошёл почти полностью, а остатки счистились лёгким движением губки. Теперь, если что-то пригорает, я не паникую, а просто иду за льдом.

Вывод

Лёд и горячая сковорода — простой способ очистки, основанный на физике, а не на химии. Он подходит для нержавейки и чугуна, но опасен для антипригарных и керамических покрытий. Метод работает мгновенно и экономит время, силы и деньги на чистящие средства.

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