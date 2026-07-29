До 15 августа розам обязательно даю 2 подкормки — и они цветут до октября, яркие, здоровые, как в июне

Внекорневые подкормки золой укрепляют растения. Это помогает побегам вызреть, повышает зимостойкость и закладывает основу для обильного цветения в следующем году.

Август — важный месяц для роз. Некоторые сорта готовятся к последнему цветению, другие будут радовать до самых холодов. В это время растениям нужна особая поддержка: побеги должны вызреть, а корни — окрепнуть перед зимой. Правильная подкормка в августе закладывает основу для будущего цветения, пишет автор блога "Советы Садоводам".

Органика в первой половине месяца

До 15 августа розы лучше подкармливать органическими удобрениями. Они усваиваются постепенно, создавая благоприятную среду для корней. Подойдут перепревший навоз, компост или травяной настой. Свежий навоз использовать нельзя — он может сжечь корни. Коровий навоз разводят 1:10, куриный помёт — 1:20, настаивают 5–7 дней. Перед поливом коровяк разбавляют водой 1:1, настой помёта — 1:3.

Минеральные подкормки со второй половины августа

С середины месяца и до конца августа розам нужны калий и фосфор. Азот на этом этапе исключают — он провоцирует рост зелени, которая не успеет вызреть до зимы, и растения становятся уязвимыми к болезням. Калий повышает зимостойкость и устойчивость к грибкам, фосфор укрепляет корни. Оба элемента помогают побегам вызревать и готовиться к холодам.

Удобрения можно вносить в сухом виде или в растворе. На 1 м2 — 60 г суперфосфата и 30 г калийной соли. Сухие подкормки вносят после обильного полива, отступая 10–15 см от центра куста, затем снова поливают.

Для раствора: 40 г суперфосфата, 15 г калийной соли и столовая ложка калимагнезии на 10 л воды — по 4 л под куст. Подкормки повторяют каждые 12–15 дней до конца августа.

Внекорневые подкормки

Помимо основных подкормок, розам полезно устраивать внекорневые «угощения» — опрыскивать зольным настоем. Готовят его так: два стакана золы заливают горячей водой, кипятят с четверть часа, настаивают, процеживают и доливают до 10 л. Для усиления эффекта можно растворить таблетку микроудобрений. Опрыскивать лучше вечером или в пасмурный день — так листья не получат ожогов. А можно просто рассыпать золу вокруг кустов — и она будет работать постепенно.

Если розы переживают стресс — после обрезки, в засуху или холод — хорошо опрыскать их регулятором роста: одна ампула на 5 л воды помогает растениям легче пережить трудные времена.

Личный опыт автора

Я заметила, что розы, которые я подкармливаю калием и фосфором в августе, весной зацветают намного пышнее. В прошлом году использовала зольный настой дважды за месяц — и кусты перезимовали лучше, чем обычно. Провожу подкормки в августе, даже если кажется, что растения и так выглядят здоровыми.

Вывод

В августе розы подкармливают органикой до середины месяца, а затем — калием и фосфором, исключая азот. Это укрепляет корни, помогает побегам вызревать и повышает зимостойкость. Внекорневые подкормки золой дополняют основное питание. Правильная подготовка в августе обеспечивает пышное цветение в следующем сезоне.

Ранее мы расказывали, как ухаживаю за геранью в августе.