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Из «Зенита» — в Нижний: почему вратарь Евгений Латышонок покидает Петербург

Опубликовано: 29 июля 2026 15:21
 Проверено редакцией
Из «Зенита» — в Нижний: почему вратарь Евгений Латышонок покидает Петербург
Из «Зенита» — в Нижний: почему вратарь Евгений Латышонок покидает Петербург
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В составе петербургской команды он провёл 41 матч.

Вратарь Евгений Латышонок покидает питерский «Зенит». Его новым домом станет клуб «Нижний Новгород», сообщила пресс-служба петербуржцев.

Евгений пришел в «Зенит» в июне 2024 года. За это время он успел стать чемпионом России и дважды поднять над головой Суперкубок. Статистика у парня солидная: 41 матч и всего 27 пропущенных мячей.

Путь из «Краснодара» в лидеры

Евгению 26 лет, он родом из Адыгеи. Свои первые шаги в футболе он делал в знаменитой академии «Краснодара». Там он быстро рос и даже играл за юношескую сборную страны.

Но по-настоящему Латышонок раскрылся в калининградской «Балтике». Он провел там пять лет и стал местным героем. Именно с ним «Балтика» ворвалась в Премьер-лигу.

Всего за калининградцев он отыграл 127 матчей. Болельщики ценили его за хладнокровие и крутую реакцию на линии ворот.

Манчини снова в деле

Другая громкая новость — Роберто Манчини возвращается в сборную Италии. Это официально подтвердили в итальянской федерации.

Для 61-летнего тренера это место уже как родное. Он руководил «Скуадрой Адзуррой» пять лет и привел её к победе на Евро-2020.

Тогда вся Италия гуляла несколько дней. После этого Манчини успел поработать в Саудовской Аравии, но, видимо, зов родины оказался сильнее.

Тренер с огромным опытом

Манчини — настоящий футбольный кочевник. Где он только не работал! В его списке есть английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай» и даже наш «Зенит».

Кстати, именно в Петербурге Роберто запомнили как очень стильного и требовательного специалиста. Теперь перед ним стоит сложная задача — вернуть сборную Италии на вершину мирового футбола.

Ранее «Городовой» рассказывал про детали судейского вердикта по Соболеву в матче за Суперкубок.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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